السجن لمساعد ماثيو بيري بعد تورطه بقضية وفاة نجم Friends

أصدرت محكمة أميركية حكماً بالسجن لمدة 41 شهراً بحق إيواماسا، المساعد الشخصي للنجم الراحل ، بعد إدانته بالتورط في قضية وفاة بطل مسلسل “Friends” نتيجة تعاطيه مادة الكيتامين.



وشمل الحكم فرض غرامات مالية على المتهم، إضافة إلى إخضاعه لرقابة قضائية لمدة عامين بعد انتهاء فترة السجن، على أن يسلم نفسه للسلطات في 17 يوليو المقبل لبدء تنفيذ العقوبة.



وكان إيواماسا قد اعترف سابقاً بالذنب في تهمة التآمر لتوزيع مادة الكيتامين بطريقة أدت إلى وفاة ، ليصبح آخر المتهمين الخمسة الذين صدرت بحقهم أحكام في القضية التي هزّت منذ وفاة في أكتوبر 2023.



وكشفت التحقيقات أن المساعد الشخصي قام بحقن بمادة الكيتامين عدة مرات خلال الأيام قبل وفاته، بينها ثلاث جرعات في يوم الحادث نفسه، بعدما طلب منه الفنان جرعة إضافية كبيرة، قبل أن يغادر المنزل ويعود لاحقاً ليجده متوفياً داخل الجاكوزي في منزله بمدينة .



وخلال جلسة النطق بالحكم، قدّم إيواماسا اعتذاراً مؤثراً لعائلة ماثيو بيري وأصدقائه، قائلاً إنه سيحمل هذا الندم معه طوال حياته، معترفاً بخطورة الأفعال غير القانونية التي ارتكبها.





كما شملت القضية أحكاماً متفاوتة بحق بقية المتورطين، من بينهم أطباء وموزعون للمخدرات، بعد ثبوت مشاركتهم في تزويد النجم الراحل بمادة الكيتامين بصورة غير قانونية.

