الفنانة المغربية فضيلة بن موسى تعلن إصابتها بالسرطان

فاجأت الفنانة المغربية فضيلة بن جمهورها بالإعلان عن إصابتها بمرض السرطان، مؤكدة أنها بدأت بالفعل رحلة العلاج خلال الفترة الحالية، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً عبر وبين الوسط الفني والعربي.



وجاء إعلان الفنانة خلال مشاركتها في الخاص لفيلم “الخطابة”، حيث تحدثت بصراحة عن وضعها الصحي، مؤكدة أنها تواجه هذه المرحلة الصعبة بإيمان قوي وروح متفائلة، وتسعى إلى تجاوز المرض بكل صبر ورضا.



وحظيت فضيلة بن بدعم كبير من جمهورها وعدد من الفنانين الذين حرصوا على رسائل التشجيع والمساندة لها، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة القريبة إلى أعمالها الفنية. كما تداول المتابعون صورها ومقاطع من حضورها العرض الخاص للفيلم، مشيدين بقوتها وإصرارها على الظهور ومواصلة نشاطها رغم ظروفها الصحية.



وشهدت الأمسية الخاصة بفيلم “الخطابة” تكريم الفنانة المغربية في مبادرة إنسانية تهدف إلى دعمها معنوياً ومنحها إيجابية خلال رحلة العلاج. وشارك في الفيلم عدد من الفنانين من بينهم عبد الخالق فهيد، السايح، مهدي تيكيتو، وسهام سستا.



وتُعد فضيلة بن موسى من أبرز الوجوه الفنية في ، حيث تمتلك مسيرة فنية طويلة وحافلة بالأعمال الناجحة في التلفزيون والسينما والمسرح. وقد استطاعت على مدار سنوات أن تحقق حضوراً لافتاً لدى الجمهور والعربي من خلال مشاركتها في أعمال مميزة، أبرزها “أولاد الناس”، “دواير الزمان”، “موعد مع المجهول”، “العوني”، “هنية مبارك ومسعود”، “أولاد علي”، “حي البهجة”، “حديدان وبنت الحراز”، “مول لمليح”، و”جنان الكرمة