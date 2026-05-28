إصابة أحمد حاتم خلال أداء مناسك الحج تثير قلق جمهوره

وشارك حاتم مجموعة صور من رحلته في مكة المكرمة، ظهر فيها أثناء تأدية المناسك والتنقل بين المشاعر المقدسة، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “ربي إني لما أنزلت إليّ من خير فقير”.إحدى الصور كشفت تعرضه لإصابة في القدم، ما دفع جمهوره وزملاءه في الوسط الفني للتفاعل معه وتمني الشفاء العاجل له، وسط إشادات بالأجواء الروحانية التي ظهر بها خلال الرحلة.وتفاعل عدد من الفنانين مع منشوره، أبرزهم الفنانة ريهام عبد الغفور التي علّقت: “ما شاء ربنا يتقبل”، فيما كتبت أسماء أبو اليزيد: “ما شاء الله يا حاتم ربنا يتقبل”، كما هنأته الفنانة رزان المغربي قائلة: “مبروك”