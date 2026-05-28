راندا البحيري تقلق جمهورها بعد كشف تفاصيل أزمتها الصحية وطلبها الدعاء

وشاركت البحيري عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” مجموعة صور ظهرت فيها آثار العلاج والحقن اليومية على يدها، حيث بدت يدها متأثرة بشكل واضح نتيجة الحالة الصحية التي تمر بها، ما دفع الجمهور للتفاعل بشكل واسع مع منشورها.

وأرفقت الفنانة الصور برسالة مؤثرة قالت فيها إن حالتها تحسنت مقارنة بالفترة السابقة، مشيرة إلى أنها كانت تعاني منذ مدة وتتلقى حقنًا بشكل ، لكنها فضّلت عدم الحديث عن الأمر في البداية.

كما وجهت راندا البحيري رسالة إنسانية إلى متابعيها، طالبتهم فيها بالدعاء لها، مؤكدة أن أكثر ما تحتاج إليه حاليًا هو الدعم النفسي والدعوات الصادقة، قائلة إنها تتمنى الدعاء حتى من أشخاص لا يعرفونها.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشورها، حيث انهالت التعليقات التي حملت رسائل الدعم والتمنيات لها بالشفاء العاجل، كما حرص عدد من الفنانين وأصدقائها في الوسط الفني على مساندتها خلال أزمتها الصحية.