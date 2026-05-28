زينة تستذكر شقيقها الراحل برسالة مؤثرة وتكشف تفاصيل وفاته في رمضان

وكشفت زينة في رسالتها عن تفاصيل اللحظات في حياة شقيقها، موضحة أنه توفي خلال شهر بعد يوم قضاه في الصيام والعبادة، حيث أشارت إلى أنه أدّى صلاة العصر في قبل أن يخلد للنوم دون أن يستيقظ مجددًا.

وأكدت الفنانة رضاها بقضاء ، معبرة عن إيمانها بأن لكل شيء حكمة، رغم الحزن الكبير الذي تعيشه بعد رحيله، مشيرة إلى أن شقيقها كان يمثل لها أكثر من مجرد أخ، بل كان بمثابة الابن والسند وقطعة من قلبها.

كما طلبت زينة من متابعيها الدعاء لشقيقها الراحل ولوالدها بالرحمة والفردوس الأعلى، مؤكدة ثقتها الكبيرة في دعم جمهورها ومساندتهم لها في الأوقات الصعبة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور الفنانة، حيث انهالت التعليقات التي حملت رسائل التعزية والمواساة، إلى جانب الدعوات لشقيقها بالرحمة والمغفرة، معربين عن تعاطفهم الكبير معها في هذا الظرف الإنساني المؤلم.