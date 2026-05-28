زينة تستذكر شقيقها الراحل برسالة مؤثرة وتكشف تفاصيل وفاته في رمضان

أكسيوس عن مسؤول أميركي: الاتفاق يتضمن التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وسيُرفَع الحصار البحري عن إيران خلال مدة التنفيذ
أكسيوس: ترامب أبلغ الوسطاء أنه يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر قبل اتخاذ قرار نهائي
أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لكنهما بحاجة إلى موافقة ترامب النهائية
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
شاركت الفنانة المصرية زينة جمهورها لحظات إنسانية مؤثرة، بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورة جمعتها بشقيقها الراحل إسلام، وأرفقتها برسالة حزينة عبّرت فيها عن ألم فقدانه واشتياقها الكبير له، مطالبة جمهورها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكشفت زينة في رسالتها عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها، موضحة أنه توفي خلال شهر رمضان بعد يوم قضاه في الصيام والعبادة، حيث أشارت إلى أنه أدّى صلاة العصر في المسجد قبل أن يخلد للنوم دون أن يستيقظ مجددًا.

وأكدت الفنانة رضاها بقضاء الله، معبرة عن إيمانها بأن لكل شيء حكمة، رغم الحزن الكبير الذي تعيشه بعد رحيله، مشيرة إلى أن شقيقها كان يمثل لها أكثر من مجرد أخ، بل كان بمثابة الابن والسند وقطعة من قلبها.

كما طلبت زينة من متابعيها الدعاء لشقيقها الراحل ولوالدها بالرحمة والفردوس الأعلى، مؤكدة ثقتها الكبيرة في دعم جمهورها ومساندتهم لها في الأوقات الصعبة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور الفنانة، حيث انهالت التعليقات التي حملت رسائل التعزية والمواساة، إلى جانب الدعوات لشقيقها بالرحمة والمغفرة، معربين عن تعاطفهم الكبير معها في هذا الظرف الإنساني المؤلم.

 

