وفاة الفنانة التونسية مليكة الحبلاني بعد معاناة مع المرض

ونعت الثقافية الراحلة عبر بيان رسمي، معبرة عن حزنها لرحيل واحدة من الوجوه الفنية التي تركت بصمة واضحة في الدراما التونسية على مدى العطاء.

وأكدت الوزارة أن مليكة الحبلاني تميزت بقدرتها على تجسيد أدوارها المختلفة، وبحضورها القريب من الجمهور، مشيرة إلى مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية البارزة التي رسخت اسمها في ذاكرة المشاهد .

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها الراحلة: «الحصاد»، و« عروسية»، و«إخوة وزمان»، و«حسابات وعقابات»، و«عودة المنيار»، و«الليالي البيض»، و«بين الثنايا»، و«من أجل عيون كاترين» وغيرها من الأعمال التي شكلت محطات مهمة في مسيرتها الفنية.

وفي ختام بيانها، تقدمت الوزارة بأحر التعازي إلى عائلة الراحلة وإلى الأسرة الثقافية والفنية في ، سائلةً أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.