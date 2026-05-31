رئيس بلدية مرجعيون لـ"الجديد": الخبز والمواد الغذائية متوافرة حتى الآن لكننا قد نواجه أزمة محروقات خلال الأيام المقبلة
زينة تنفي مقاضاة أحمد عز لزيادة النفقة وتهاجم مروجي الشائعات
زينة تنفي مقاضاة أحمد عز لزيادة النفقة وتهاجم مروجي الشائعات

فن

2026-05-31 | 04:20
نفت الفنانة المصرية زينة صحة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن رفعها دعوى قضائية جديدة ضد الفنان أحمد عز للمطالبة بزيادة نفقة نجليها التوأم، على خلفية النجاح الذي حققه فيلمه الجديد "سيفن دوجز" في شباك التذاكر.

وأعربت زينة عن استيائها من هذه الأخبار، مؤكدة أنها عارية تمامًا من الصحة. ونشرت عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" رسالة انتقدت فيها مروجي تلك الشائعات، قائلة: "منتهى الرخص حتى في الكذب.. هل سأرفع قضية خلال العيد والمحاكم في إجازة؟ طب إزاي؟ ده أنا لو رفعت قضية على خروف سأستنّى لبعد العيد، طب حتى احترموا حالة الحداد اللي أنا فيها، زوّدتوها أوي".

وجاء تعليق زينة بعد تداول تقارير إعلامية ربطت بين تصدر فيلم "سيفن دوجز" لإيرادات شباك التذاكر وبين مزاعم لجوئها إلى القضاء للمطالبة بزيادة النفقة المخصصة لنجليها.

وفي سياق متصل، كانت المحكمة المختصة قد أيدت في وقت سابق حكمًا يُلزم أحمد عز بسداد 30 ألف جنيه مصري شهريًا كأجر خادمة لرعاية نجليه التوأم من زينة، وذلك بعد رفض الالتماس الذي تقدم به لإعادة النظر في الحكم.

وبموجب القرار القضائي، أصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ، عقب رفض المحكمة جميع الطلبات المقدمة من دفاع أحمد عز لإلغائه.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها زينة طالبت فيها بإلزام أحمد عز بتحمل تكلفة خادمة لرعاية الطفلين، موضحة أن طبيعة عملها الفني والتزاماتها المهنية المستمرة تستدعي وجود من يساعدها في رعايتهما خلال فترات التصوير والتنقل. إلا أن المحكمة رفضت التماس دفاع أحمد عز، وأبقت على الحكم الصادر لصالح زينة بسداد المبلغ الشهري المقرر.

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا وفاة والده الحاج أنور، في خبر أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف عن نبأ الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، معبرًا عن حزنه لفقدان والده.

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة"، يحلّ النجم السوري القدير عباس النوري ضيفاً جريئاً وغير مهادن مع الإعلامي علي ياسين. حلقة تجاوزت الخطوط الحمر وتحدث فيها النوري بكل صراحة وعفوية عن السياسة، الفن، والعائلة، كاشفاً لأول مرة عن أسرار وتفاصيل صادمة تُعرض علناً للمرة الأولى.

أُعلن في تونس عن وفاة الفنانة التونسية مليكة الحبلاني بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أفادت به مصادر رسمية ووسائل إعلام محلية.

