زينة تنفي مقاضاة أحمد عز لزيادة النفقة وتهاجم مروجي الشائعات

نفت الفنانة زينة صحة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن رفعها دعوى قضائية ضد الفنان عز للمطالبة بزيادة نفقة نجليها التوأم، على خلفية النجاح الذي حققه فيلمه الجديد "سيفن دوجز" في شباك التذاكر.

وأعربت زينة عن استيائها من هذه ، مؤكدة أنها عارية تمامًا من الصحة. ونشرت عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع " " رسالة انتقدت فيها مروجي تلك الشائعات، قائلة: "منتهى الرخص حتى في الكذب.. هل سأرفع قضية خلال والمحاكم في إجازة؟ طب إزاي؟ ده أنا لو رفعت قضية على خروف سأستنّى لبعد العيد، طب حتى احترموا الحداد اللي أنا فيها، زوّدتوها أوي".



وجاء تعليق زينة بعد تداول تقارير إعلامية ربطت بين تصدر فيلم "سيفن دوجز" لإيرادات شباك التذاكر وبين مزاعم لجوئها إلى للمطالبة بزيادة النفقة المخصصة لنجليها.



وفي سياق متصل، كانت المحكمة المختصة قد أيدت في وقت سابق حكمًا يُلزم عز بسداد 30 ألف جنيه شهريًا كأجر خادمة لرعاية نجليه التوأم من زينة، وذلك بعد رفض الالتماس الذي تقدم به لإعادة النظر في الحكم.



وبموجب القرار القضائي، أصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ، عقب رفض المحكمة جميع الطلبات المقدمة من دفاع أحمد عز لإلغائه.



وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها زينة طالبت فيها بإلزام أحمد عز بتحمل تكلفة خادمة لرعاية الطفلين، موضحة أن طبيعة عملها الفني والتزاماتها المهنية المستمرة تستدعي وجود من يساعدها في رعايتهما خلال فترات التصوير والتنقل. إلا أن المحكمة رفضت التماس دفاع أحمد عز، وأبقت على الحكم الصادر لصالح زينة بسداد المبلغ الشهري المقرر.