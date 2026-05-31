وفاة والد حمو بيكا والكشف عن موعد ومكان الجنازة

أعلن مؤدي المهرجانات وفاة والده الحاج أنور، في خبر أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره ومتابعيه على ، حيث كشف عن نبأ الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، معبرًا عن حزنه لفقدان والده.

ونشر صورة تجمعه بوالده الراحل، وأرفقها بتعليق قال فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة تعالى أبويا الحاج أنور»، في رسالة نالت تعاطفًا كبيرًا من المتابعين الذين سارعوا إلى تقديم واجب العزاء والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وامتلأت التعليقات برسائل المواساة والدعم، حيث حرص الجمهور على تعاطفه مع الفنان وأسرته في هذا المصاب، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وبحسب المعلومات المتداولة عبر المواقع، فإن الوالد توفي بعد صراع مع المرض، لكنها لم توضح طبيعة المرض أو أي تفاصيل طبية إضافية.