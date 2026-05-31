المستشار تركي آل الشيخ يدعم ملحنا مصريا بعد استغاثته

حظي الملحن المصري نادر نور بدعم لافت من معالي المستشار ، رئبس وذلك بعد منشور مؤثر عبّر فيه عن استيائه من قلة الأعمال المعروضة عليه وصعوبة التواصل مع نجوم الغناء خلال السنوات .



وكان نادر نور قد كشف عبر حسابه على “فيسبوك” أنه يواجه صعوبات في العودة إلى الساحة الفنية رغم محاولاته المستمرة، مؤكداً أنه لم يترك باباً إلا وطرقه بحثاً عن فرص ، لكنه اصطدم بالتجاهل وعدم الرد من عدد من الفنانين والمنتجين.

وأثارت رسالته تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، قبل أن يتدخل داعماً له، حيث أعاد نشر منشوره وعلق قائلاً: “أنت فنان كبير وأحب أشتغل معاك”.

وفي السياق نفسه، انضم الملحن إلى شكوى نادر نور، مؤكداً أنه يعاني من المشكلة ذاتها، مشيراً إلى أن كثيراً من المطربين لا يردون على الرسائل أو المكالمات، ما يصعّب على الملحنين عرض أعمالهم والتواجد في الساحة الفنية رغم استمرارهم في الإنتاج والعمل.