الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
المستشار تركي آل الشيخ يدعم ملحنا مصريا بعد استغاثته
المستشار تركي آل الشيخ يدعم ملحنا مصريا بعد استغاثته
A-
A+

المستشار تركي آل الشيخ يدعم ملحنا مصريا بعد استغاثته

فن

2026-05-31 | 06:09
المستشار تركي آل الشيخ يدعم ملحنا مصريا بعد استغاثته
العودة الى الأعلى
Aljadeed
المستشار تركي آل الشيخ يدعم ملحنا مصريا بعد استغاثته

حظي الملحن المصري نادر نور بدعم لافت من معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئبس الهيئة العامة للترفيه وذلك بعد منشور مؤثر عبّر فيه عن استيائه من قلة الأعمال المعروضة عليه وصعوبة التواصل مع نجوم الغناء خلال السنوات الأخيرة.

وكان نادر نور قد كشف عبر حسابه على “فيسبوك” أنه يواجه صعوبات في العودة إلى الساحة الفنية رغم محاولاته المستمرة، مؤكداً أنه لم يترك باباً إلا وطرقه بحثاً عن فرص جديدة، لكنه اصطدم بالتجاهل وعدم الرد من عدد من الفنانين والمنتجين.
وأثارت رسالته تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، قبل أن يتدخل تركي آل الشيخ داعماً له، حيث أعاد نشر منشوره وعلق قائلاً: “أنت فنان كبير وأحب أشتغل معاك”.
وفي السياق نفسه، انضم الملحن إسلام زكي إلى شكوى نادر نور، مؤكداً أنه يعاني من المشكلة ذاتها، مشيراً إلى أن كثيراً من المطربين لا يردون على الرسائل أو المكالمات، ما يصعّب على الملحنين عرض أعمالهم والتواجد في الساحة الفنية رغم استمرارهم في الإنتاج والعمل.

اقرأ ايضا في فن

رندة كعدي تفتح قلبها وتروي أسراراً للمرة الأولى في "سقف عالي"
08:26

رندة كعدي تفتح قلبها وتروي أسراراً للمرة الأولى في "سقف عالي"

أثارت الممثلة اللبنانية رندة كعدي تفاعلاً واسعاً بعد ظهورها في حلقة جريئة مع الإعلامي جوزيف حويك، كشفت خلالها عن مواقف شخصية وفنية وتحدثت بصراحة عن محطات مؤثرة في حياتها.

08:26

رندة كعدي تفتح قلبها وتروي أسراراً للمرة الأولى في "سقف عالي"

أثارت الممثلة اللبنانية رندة كعدي تفاعلاً واسعاً بعد ظهورها في حلقة جريئة مع الإعلامي جوزيف حويك، كشفت خلالها عن مواقف شخصية وفنية وتحدثت بصراحة عن محطات مؤثرة في حياتها.

بعد عزاء والدة أحمد حلمي.. نقابة الممثلين تتحرك ضد مذيع بتهمة انتهاك الخصوصية
07:43

بعد عزاء والدة أحمد حلمي.. نقابة الممثلين تتحرك ضد مذيع بتهمة انتهاك الخصوصية

أثارت واقعة تغطية عزاء والدة الفنان أحمد حلمي جدلاً واسعاً في مصر، بعدما أعلنت نقابة المهن التمثيلية اتخاذ إجراءات رسمية بحق أحد المذيعين على خلفية ما وصفته بتجاوزات وانتهاكات لخصوصية الفنانين وذويهم خلال المناسبات الإنسانية.

07:43

بعد عزاء والدة أحمد حلمي.. نقابة الممثلين تتحرك ضد مذيع بتهمة انتهاك الخصوصية

أثارت واقعة تغطية عزاء والدة الفنان أحمد حلمي جدلاً واسعاً في مصر، بعدما أعلنت نقابة المهن التمثيلية اتخاذ إجراءات رسمية بحق أحد المذيعين على خلفية ما وصفته بتجاوزات وانتهاكات لخصوصية الفنانين وذويهم خلال المناسبات الإنسانية.

اتهامات تطال جاكلين فرنانديز في أكبر قضايا غسل الأموال بالهند
07:38

اتهامات تطال جاكلين فرنانديز في أكبر قضايا غسل الأموال بالهند

أمرت محكمة في نيودلهي بتوجيه اتهامات رسمية إلى الممثلة جاكلين فرنانديز والمحتال الهندي الشهير سوكيش تشاندراشيخار، إلى جانب 15 متهمًا آخرين، في قضية غسل أموال تُقدَّر قيمتها بنحو 200 كرور روبية هندية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها مديرية التنفيذ في الهند.

07:38

اتهامات تطال جاكلين فرنانديز في أكبر قضايا غسل الأموال بالهند

أمرت محكمة في نيودلهي بتوجيه اتهامات رسمية إلى الممثلة جاكلين فرنانديز والمحتال الهندي الشهير سوكيش تشاندراشيخار، إلى جانب 15 متهمًا آخرين، في قضية غسل أموال تُقدَّر قيمتها بنحو 200 كرور روبية هندية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها مديرية التنفيذ في الهند.

اخترنا لك
رندة كعدي تفتح قلبها وتروي أسراراً للمرة الأولى في "سقف عالي"
08:26
بعد عزاء والدة أحمد حلمي.. نقابة الممثلين تتحرك ضد مذيع بتهمة انتهاك الخصوصية
07:43
اتهامات تطال جاكلين فرنانديز في أكبر قضايا غسل الأموال بالهند
07:38
وفاة والد حمو بيكا والكشف عن موعد ومكان الجنازة
05:44

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026