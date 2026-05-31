رندة كعدي تفتح قلبها وتروي أسراراً للمرة الأولى في "سقف عالي"

أثارت الممثلة تفاعلاً واسعاً بعد ظهورها في حلقة جريئة مع الإعلامي ، كشفت خلالها عن مواقف شخصية وفنية وتحدثت بصراحة عن محطات مؤثرة في حياتها.



وخلال اللقاء، وجهت كعدي رسالة مباشرة إلى الأشخاص الذين تسببوا لها بالأذى، مؤكدة أن " يمهل ولا يهمل"، كما تحدثت عن رأيها في الوسط الفني وكشفت عن بعض الصفات التي تعتبرها سلبية في شخصيتها، بعيداً عن المجاملات.



كما تطرقت إلى لقب "الأم الوحيدة للدراما "، واستعادت جانباً من علاقتها بالكاتب الراحل مروان نجار، متحدثة عن تأثيره في مسيرتها الفنية. ولم تخلُ الحلقة من تصريحات لافتة حول فكرة الاعتزال والتمثيل الجريء، في واحدة من أكثر إطلالاتها صراحة ووضوحاً.



وشهدت الحلقة مجموعة من المواقف والاعترافات التي سلطت الضوء على جوانب غير معروفة من حياة ، ما أثار اهتمام المتابعين وتفاعلهم عبر .