بعد عزاء والدة أحمد حلمي.. نقابة الممثلين تتحرك ضد مذيع بتهمة انتهاك الخصوصية

أثارت واقعة تغطية عزاء والدة الفنان جدلاً واسعاً في مصر، بعدما أعلنت اتخاذ إجراءات رسمية بحق أحد المذيعين على خلفية ما وصفته بتجاوزات وانتهاكات لخصوصية الفنانين وذويهم خلال المناسبات الإنسانية.





وأكد نقيب المهن التمثيلية أن ما حدث خلال مراسم العزاء تجاوز حدود العمل الإعلامي المهني، مشيراً إلى أن المذيع المذكور أصر على التواجد بشكل وصفه بالمزعج وسط المتوفين والفنانين، الأمر الذي اعتبره انتهاكاً لخصوصية الحضور ومشاعرهم.



وطالبت النقابة الجهات المعنية بمراجعة الوضع القانوني للمذيع والتأكد من أحقيته في ممارسة المهنة، فيما كشف نقيب الإعلاميين طارق سعده أن المشكو في حقه غير مقيد بجداول الإعلاميين ولا يمتلك تصريحاً قانونياً لمزاولة النشاط الإعلامي.



وأوضح سعده أن المذيع حصل عام 2014 على وثيقة بصفة مقدم برامج، لكنه لم يقم بتوفيق أوضاعه بعد تأسيس نقابة الإعلاميين، كما لم يمارس عملاً إعلامياً رسمياً منذ عام 2018، واقتصر نشاطه على الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وشددت نقابتا المهن التمثيلية والإعلاميين على ضرورة ضبط التغطيات الإعلامية للمناسبات الإنسانية، ومنع أي ممارسات تمس خصوصية الفنانين أو أسرهم، مؤكّدتين التنسيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.