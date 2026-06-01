وفاء موصللي وابنتها تخطفان الأنظار في شوارع دمشق

وشاركت نايا مجموعة من الصور عبر حسابها على " "، ظهرت فيها إلى جانب والدتها خلال جولة في شوارع ، وسط أجواء مريحة وإطلالات عفوية عكست طبيعة العلاقة المميزة التي تجمعهما.

وأظهرت اللقطات من الانسجام والسعادة بين الأم وابنتها، فيما جذبت إحدى الصور اهتمام المتابعين بعدما ظهرت نايا وهي تحمل قطة رمادية خلال الجولة، ما أضفى طابعاً عفوياً على المشاهد المتداولة.

وأرفقت نايا الصور برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن مدى ارتباطها بوالدتها، مؤكدة أن وجودها في حياتها يتجاوز كل المعاني، وهو ما دفع عدداً كبيراً من المتابعين إلى التفاعل مع المنشور والإشادة بالعلاقة القوية التي تجمع .

وتناقل رواد مواقع التواصل الصور على نطاق واسع، معبرين عن إعجابهم بالمحبة والانسجام اللذين ظهرا بوضوح في اللقطات، فيما اعتبر كثيرون أن الصور عكست جانباً مختلفاً من حياة الفنانة بعيداً عن الأضواء والأعمال الفنية.

وتُعرف بعلاقتها الوثيقة بابنتها الوحيدة، إذ لطالما تحدثت عن ارتباطها الكبير بها وحرصها على دعمها في مختلف مراحل حياتها، في حين تفضل نايا الابتعاد عن الوسط الفني والحفاظ على خصوصية حياتها بعيداً عن الشهرة، رغم الظهور المحدود الذي تحققه أحياناً عبر منصات التواصل الاجتماعي.