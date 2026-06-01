بعد أشهر من زواجهما.. منة شلبي وزوجها يؤديان فريضة الحج

وظهرت منة شلبي في عدد من اللقطات التي انتشرت عبر المنصات الرقمية من الأراضي المقدسة، حيث بدت برفقة زوجها خلال أداء الشعائر، في مشاهد حظيت باهتمام واسع من الجمهور والمتابعين.

وساهمت صورة نشرها الجنايني عبر خاصية "الستوري" على حسابه في " " في زيادة تداول الصور، وسط تفاعل كبير من محبي الذين حرصوا على التهاني والدعوات لهما.

ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من إعلان زواج منة شلبي وأحمد الجنايني، حيث سبق للثنائي أن زارا مكة المكرمة وأدّيا مناسك في وقت سابق، قبل أن يتواجدا مجدداً هذا العام لأداء فريضة .

وشهد موسم الحج الحالي حضور عدد من الفنانين والإعلاميين الذين فضلوا الابتعاد مؤقتاً عن نشاطاتهم المهنية والتفرغ لأداء المناسك وسط أجواء روحانية خاصة.

وعلى الصعيد الفني، كانت منة شلبي قد شاركت في الموسم الدرامي الأخير من خلال مسلسل "صحاب "، الذي تناول قضايا إنسانية مستوحاة من الأحداث التي شهدها ، وحقق تفاعلاً لافتاً خلال .