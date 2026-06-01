بعد 15 عاماً من الفراق.. صورة تجمع سيف سبيعي بشقيقه تشعل التفاعل

ووثق سيف سبيعي لحظة اللقاء من خلال صورة نشرها عبر خاصية "الستوري" على حسابه في " "، ظهر فيها إلى جانب شقيقه وهما يتبادلان الابتسامات طويلة من الفراق.

وأرفق سبيعي الصورة بتعليق مقتضب كشف من خلاله عن المدة التي أبعدت الشقيقين عن اللقاء المباشر، مشيراً إلى أن الاجتماع جرى في النمساوية، في لحظة وصفها المتابعون بالمؤثرة والمليئة بالمشاعر.

وأثار المنشور تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، حيث عبّر كثيرون عن سعادتهم بلمّ شمل الشقيقين بعد البعد، متمنين استمرار هذه الأجواء العائلية الدافئة.

وكان بشار سبيعي قد تحدث في وقت سابق عن علاقته بشقيقه، مؤكداً أن المسافات لم تؤثر يوماً على قوة الروابط العائلية بينهما، رغم إقامته خارج منذ سنوات طويلة.

وتُعد عائلة الفنان الراحل رفيق سبيعي من أبرز العائلات الفنية في سوريا، إذ قدمت أسماء بارزة في مجالات التمثيل والإخراج، واستمرت في الحفاظ على حضورها الفني عبر الأجيال، مستكملة الإرث الذي تركه أحد أهم رموز الفن السوري.