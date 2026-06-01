بعد الجدل حول خسارته الكبيرة للوزن.. مدير أعمال وائل كفوري يحسم الحقيقة

وتداول رواد صوراً ومقاطع فيديو من الحفل، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت خسارة الوزن مرتبطة بمشكلة صحية أو باستخدام أدوية مخصصة لإنقاص الوزن، الأمر الذي دفع الكثير من محبيه إلى قلقهم.

وفي أول تعليق على الجدل المثار، نفى مدير أعمال وائل كفوري صحة الشائعات المتداولة، مؤكداً في تصريح خاص لـ" 24" أن الفنان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشكلة صحية.

وأوضح أن التغيير في شكله يعود إلى اتباعه غذائية وممارسة الرياضة بشكل منتظم، مشدداً على أن كل ما تم تداوله خلاف ذلك غير صحيح.

وكان وائل كفوري قد أحيا أخيراً حفلاً جماهيرياً في البحرين، حيث قدّم مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الحضور، كما واصل الترويج لأعماله الفنية الجديدة التي طرحها مؤخراً وحققت تفاعلاً لافتاً بين جمهوره.