سجادة حمراء وديكورات فاخرة.. عزاء والد حمو بيكا يثير الجدل

وشارك حمو بيكا عبر حسابه على " " مقطع فيديو يوثق تجهيزات سرادق العزاء المقرر إقامته في مدينة الإسكندرية، حيث ظهر المكان مزيناً بديكورات شرقية فخمة وزخارف عربية باللونين الأسود والذهبي، إلى جانب ممرات مفروشة بالسجاد الأحمر لاستقبال المعزين.

كما أظهرت اللقطات توزيع الإضاءة والديكورات الهندسية والمزهريات على جانبي الممرات، بالإضافة إلى تجهيز عدد كبير من المقاعد ومنصة رئيسية لاستقبال الحضور المتوقع مشاركتهم في مراسم العزاء.

وأثارت هذه المشاهد تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، إذ اعتبر البعض أن مستوى التجهيزات غير معتاد في مناسبات العزاء، فيما رأى آخرون أن الأمر يعود إلى رغبة العائلة في تنظيم المناسبة واستقبال أعداد كبيرة من المعزين.

وأرفق حمو بيكا الفيديو برسالة مؤثرة نعى فيها والده، داعياً له بالرحمة والمغفرة، ومعلناً تفاصيل مراسم العزاء في الإسكندرية.

وكانت جنازة والد حمو بيكا قد شهدت حضور عدد من نجوم الأغنية الشعبية، بينهم شيبة ورضا البحراوي ومحمود الليثي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة زميلهم في مصابه.

يُذكر أن والد حمو بيكا توفي خلال الأيام الماضية، وسط من الحزن بين جمهوره ومتابعيه الذين توافدوا لتقديم التعازي والدعاء للفقيد بالرحمة.