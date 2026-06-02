حسن البلام يثير ضجة واسعة بتقليد أم كلثوم على المسرح

أثار الفنان حسن البلام موجة من الجدل على ، بعد ظهوره متقمصاً شخصية كوكب الشرق أم كلثوم ضمن أحداث مسرحيته الجديدة “شوقر دادي”، في لفت الأنظار وأشعل بين الجمهور.



وظهر البلام على خشبة المسرح مرتدياً زياً مستوحى من إطلالات أم كلثوم الشهيرة، مع النظارة السوداء والمنديل المعروف، بينما صدحت في الخلفية أشهر أغانيها، من بينها “سيرة الحب” و”بعيد عنك”، في محاولة كوميدية لاستحضار واحدة من أبرز أيقونات الغناء .



المشهد الذي وثقه البلام عبر حسابه على “إنستغرام” حصد تفاعلاً واسعاً، حيث انقسمت آراء المتابعين بين من أشاد بأدائه وقدرته على تقليد التفاصيل والحركات بدقة، وبين من اعتبر أن تجسيد شخصية بحجم أم كلثوم أمر يثير الجدل ولا يلقى قبولاً لدى الجميع.



وأعاد الجدل إلى الواجهة تصريحات سابقة للبلام كان قد أعرب فيها عن ندمه على بعض الأدوار النسائية التي قدمها في بداياته الفنية، قبل أن يعود لاحقاً إلى تقديم شخصيات وتقليد مشاهير بأسلوب كوميدي، مؤكداً في أكثر من مناسبة حرصه على عدم الإساءة أو التجريح.



يُذكر أن مسرحية “شوقر دادي” تُعرض حالياً بمشاركة نخبة من نجوم ، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالمواقف الطريفة والمفارقات الساخرة، من تأليف وإخراج عبدالله البدر.