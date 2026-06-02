جاستن بيبر يفاجئ معجبة بعيد ميلادها داخل مطعم.. وابنه جاك بلوز يخطف الأنظار

وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على ، كان جاستن بيبر يتناول العشاء في المطعم عندما لفت انتباهه احتفال مجموعة من الأصدقاء بعيد ميلاد إحدى الفتيات. وفي خطوة عفوية، اقترب من الطاولة وسأل الحاضرين إن كان عيد ميلاد أحدهم، قبل أن يشاركهم الغناء ويؤدي أغنية "Happy Birthday" وسط أجواء من الدهشة والفرح.

A lucky fan got a birthday surprise from Justin Bieber while dining at a restaurant in Los Angeles. pic.twitter.com/OC82Cl4GqI — Justin Bieber Tour News (@JustinsTourNews) May 31, 2026

وسرعان ما تحولت اللحظة إلى حديث المتابعين عبر مواقع التواصل، حيث وثّق عدد من رواد المطعم المشهد بهواتفهم، بينما بدت صاحبة متفاجئة وسعيدة بالمفاجأة غير المتوقعة من نجمها المفضل.

وفي سياق آخر، كان بيبر قد شارك أخيراً مجموعة صور عائلية عبر حسابه على " "، خطف فيها ابنه جاك بلوز الأنظار خلال نزهة في أجواء ريفية. وظهر الطفل وهو يتفاعل مع الحيوانات ويرتدي بدلة رياضية زرقاء فاتحة، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

كما تضمنت الصور لقطات عائلية وعفوية من حياة بيبر اليومية، بينها مشاهد جمعته بزوجته هايلي بيبر، إلى جانب صور من داخل الاستوديو أثناء عمله على مشاريعه الفنية الجديدة، في إطلالة مختلفة بعيداً عن أجواء الشهرة والحفلات.