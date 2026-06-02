أم نمر تخرج عن صمتها بعد شائعات اعتقالها: هيني بالبيت وما عليّ غبار

وسرعان ما انتشرت الشائعات على نطاق واسع، ما دفع الكثير من المتابعين إلى التساؤل عن حقيقة ما يتم تداوله، خاصة مع تزامنها مع عن قضايا قانونية طالت بعض المؤثرين في .

وفي أول رد منها، ظهرت أم نمر عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في " "، نفت فيه بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة، مؤكدة أنها موجودة في منزلها ولم يتم توقيفها أو اعتقالها كما أشيع.

ووجهت أم نمر خلال الفيديو رسالة حادة إلى إحدى السيدات التي تواصلت معها للسؤال عن حقيقة الشائعات، معربة عن استغرابها من اهتمامها المفاجئ، ومؤكدة أن بعض الأشخاص لا يسألون بدافع الاطمئنان بل بدافع التأكد من المتداولة والشماتة بها.

وقالت: "هيني أنا بالبيت وما صارلي شي، وما عليّ غبار"، مشددة على أن كل ما يتم تداوله حول اعتقالها غير صحيح، كما أثنت على محاميتها باسمة الهواملة، مؤكدة ثقتها بالإجراءات القانونية المتبعة.

وأضافت أن الشخص الذي يحبك ويخاف عليك يظهر ذلك بوضوح، أما من يسعى وراء الشائعات فهو غالباً يبحث عن الإثارة أو الفرح بأخبار سلبية تخص الآخرين، قبل أن تسخر من مروجي تلك الأخبار بعبارة: "عنجد مكيودات".

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع تداول أخبار عن صدور حكم قضائي ابتدائي بحق مؤثرة أردنية معروفة في قضية مرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية، تضمن عقوبة حبس وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار ، وهو حكم لا يزال قابلاً للطعن والاستئناف وفق الأصول القانونية.

وبعد انتشار الفيديو، تفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريحات أم نمر، بين من اعتبر أنها حسمت الجدل بشكل نهائي، ومن رأى أن الشائعات باتت جزءاً من حياة المشاهير والمؤثرين على .