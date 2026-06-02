الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أم نمر تخرج عن صمتها بعد شائعات اعتقالها: هيني بالبيت وما عليّ غبار
أم نمر تخرج عن صمتها بعد شائعات اعتقالها: هيني بالبيت وما عليّ غبار
A-
A+

أم نمر تخرج عن صمتها بعد شائعات اعتقالها: هيني بالبيت وما عليّ غبار

فن

2026-06-02 | 08:56
أم نمر تخرج عن صمتها بعد شائعات اعتقالها: هيني بالبيت وما عليّ غبار
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أم نمر تخرج عن صمتها بعد شائعات اعتقالها: هيني بالبيت وما عليّ غبار

أثارت المشهورة الأردنية أم نمر حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تحدثت عن توقيفها ضمن حملة تستهدف عدداً من المشاهير والمؤثرين في الأردن.

وسرعان ما انتشرت الشائعات على نطاق واسع، ما دفع الكثير من المتابعين إلى التساؤل عن حقيقة ما يتم تداوله، خاصة مع تزامنها مع أخبار عن قضايا قانونية طالت بعض المؤثرين في المملكة.

وفي أول رد منها، ظهرت أم نمر عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في "فيسبوك"، نفت فيه بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة، مؤكدة أنها موجودة في منزلها ولم يتم توقيفها أو اعتقالها كما أشيع.

ووجهت أم نمر خلال الفيديو رسالة حادة إلى إحدى السيدات التي تواصلت معها للسؤال عن حقيقة الشائعات، معربة عن استغرابها من اهتمامها المفاجئ، ومؤكدة أن بعض الأشخاص لا يسألون بدافع الاطمئنان بل بدافع التأكد من الأخبار المتداولة والشماتة بها.

وقالت: "هيني أنا بالبيت وما صارلي شي، وما عليّ غبار"، مشددة على أن كل ما يتم تداوله حول اعتقالها غير صحيح، كما أثنت على محاميتها باسمة الهواملة، مؤكدة ثقتها بالإجراءات القانونية المتبعة.

وأضافت أن الشخص الذي يحبك ويخاف عليك يظهر ذلك بوضوح، أما من يسعى وراء الشائعات فهو غالباً يبحث عن الإثارة أو الفرح بأخبار سلبية تخص الآخرين، قبل أن تسخر من مروجي تلك الأخبار بعبارة: "عنجد مكيودات".

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع تداول أخبار عن صدور حكم قضائي ابتدائي بحق مؤثرة أردنية معروفة في قضية مرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية، تضمن عقوبة حبس وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار أردني، وهو حكم لا يزال قابلاً للطعن والاستئناف وفق الأصول القانونية.

وبعد انتشار الفيديو، تفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريحات أم نمر، بين من اعتبر أنها حسمت الجدل بشكل نهائي، ومن رأى أن الشائعات باتت جزءاً من حياة المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ ايضا في فن

اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد أنباء زواجها وهذا ما تم كشفه
10:57

اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد أنباء زواجها وهذا ما تم كشفه

أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول صور ومقاطع فيديو جمعتها بموديل أردني، ما دفع العديد من المتابعين إلى التكهن بارتباطها مجدداً عقب انفصالها عن الفنان تامر حسني.

10:57

اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد أنباء زواجها وهذا ما تم كشفه

أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول صور ومقاطع فيديو جمعتها بموديل أردني، ما دفع العديد من المتابعين إلى التكهن بارتباطها مجدداً عقب انفصالها عن الفنان تامر حسني.

الشامي بخطوة انسانية مع شابة من ذوي الهمم وما فعله لاقى اشادة واسعة
10:21

الشامي بخطوة انسانية مع شابة من ذوي الهمم وما فعله لاقى اشادة واسعة

أثار الفنان السوري عبد الرحمن فواز، المعروف بلقب "الشامي"، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد رده المؤثر على رسالة إحدى معجباته، التي تحدثت عن معاناتها مع المرض والظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكدة أنها استمدّت من قصته الكثير من الأمل والقوة لمواجهة تحدياتها.

10:21

الشامي بخطوة انسانية مع شابة من ذوي الهمم وما فعله لاقى اشادة واسعة

أثار الفنان السوري عبد الرحمن فواز، المعروف بلقب "الشامي"، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد رده المؤثر على رسالة إحدى معجباته، التي تحدثت عن معاناتها مع المرض والظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكدة أنها استمدّت من قصته الكثير من الأمل والقوة لمواجهة تحدياتها.

وفاة الإعلامي العراقي غسان مطر بعد صراع مع المرض.. والحزن يخيّم على الوسط الإعلامي
09:10

وفاة الإعلامي العراقي غسان مطر بعد صراع مع المرض.. والحزن يخيّم على الوسط الإعلامي

خيّم الحزن على الوسط الإعلامي العراقي بعد الإعلان عن وفاة الإعلامي غسان مطر، أحد أبرز مقدمي البرامج في قناة "I News"، وذلك بعد صراع مع المرض، تاركاً خلفه مسيرة مهنية حافلة في مجال الإعلام والصحافة.

09:10

وفاة الإعلامي العراقي غسان مطر بعد صراع مع المرض.. والحزن يخيّم على الوسط الإعلامي

خيّم الحزن على الوسط الإعلامي العراقي بعد الإعلان عن وفاة الإعلامي غسان مطر، أحد أبرز مقدمي البرامج في قناة "I News"، وذلك بعد صراع مع المرض، تاركاً خلفه مسيرة مهنية حافلة في مجال الإعلام والصحافة.

اخترنا لك
اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد أنباء زواجها وهذا ما تم كشفه
10:57
الشامي بخطوة انسانية مع شابة من ذوي الهمم وما فعله لاقى اشادة واسعة
10:21
وفاة الإعلامي العراقي غسان مطر بعد صراع مع المرض.. والحزن يخيّم على الوسط الإعلامي
09:10
وفاة الفنانة التركية الشابة توغتشه آيشة غولر بشكل مفاجئ.. وشقيقها يتهم الإهمال الطبي
09:03

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026