إنجاز استثنائي لـ نانسي عجرم .. أكبر حفل لفنان عربي في أستراليا
إنجاز استثنائي لـ نانسي عجرم .. أكبر حفل لفنان عربي في أستراليا
إنجاز استثنائي لـ نانسي عجرم .. أكبر حفل لفنان عربي في أستراليا

2026-06-02 | 08:17
إنجاز استثنائي لـ نانسي عجرم .. أكبر حفل لفنان عربي في أستراليا
إنجاز استثنائي لـ نانسي عجرم .. أكبر حفل لفنان عربي في أستراليا

في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرتها الفنية الحافلة، اختتمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جولتها العالمية بحفل استثنائي في مدينة سيدني الأسترالية، وسط حضور جماهيري تجاوز 8 آلاف شخص في أمسية نفذت تذاكرها بالكامل قبل موعدها، لتسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً كأكبر حفل يحييه فنان عربي في أستراليا.

وشهد الحفل أجواءً استثنائية، حيث توافد الجمهور من مختلف المدن الأسترالية، وردّد الحاضرون أغنيات نانسي عجرم بحماس كبير طوال السهرة، في مشهد عكس مكانتها الراسخة لدى جمهورها وحجم الشعبية التي تتمتع بها داخل الجاليات العربية واللبنانية وخارجها.

وجاء هذا النجاح اللافت بعد أقل من 24 ساعة على حفلها الجماهيري الضخم في ملبورن، الذي حضره أكثر من 4 آلاف شخص، في أول عودة لها إلى الجمهور الأسترالي منذ نحو عشرين عاماً. كما حقق حفل ملبورن بدوره رقماً مميزاً باعتباره الأعلى حضوراً لفنانة أو فنان لبناني في المدينة.

وبين سيدني وملبورن، نجحت نانسي عجرم في استقطاب أكثر من 12 ألف شخص خلال يومين فقط، محققة أرقاماً غير مسبوقة لفنانة عربية في أستراليا، ومؤكدة قدرتها على الحفاظ على حضورها الجماهيري الاستثنائي رغم مرور أكثر من عقدين على انطلاقتها الفنية.

ويُعد هذا الإنجاز محطة جديدة تكرّس مكانة نانسي عجرم كواحدة من أبرز النجمات العربيات على الساحة العالمية، بعدما واصلت تحقيق النجاحات وجمع عشرات الآلاف من محبيها في مختلف محطات جولتها حول العالم.

اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد أنباء زواجها وهذا ما تم كشفه
اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد أنباء زواجها وهذا ما تم كشفه

أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول صور ومقاطع فيديو جمعتها بموديل أردني، ما دفع العديد من المتابعين إلى التكهن بارتباطها مجدداً عقب انفصالها عن الفنان تامر حسني.

الشامي بخطوة انسانية مع شابة من ذوي الهمم وما فعله لاقى اشادة واسعة
وفاة الإعلامي العراقي غسان مطر بعد صراع مع المرض.. والحزن يخيّم على الوسط الإعلامي
خيّم الحزن على الوسط الإعلامي العراقي بعد الإعلان عن وفاة الإعلامي غسان مطر، أحد أبرز مقدمي البرامج في قناة "I News"، وذلك بعد صراع مع المرض، تاركاً خلفه مسيرة مهنية حافلة في مجال الإعلام والصحافة.

