"كنت مجنونة".. شيماء علي تندم على عمليات التجميل

وخلال استضافتها في برنامج "مسألة وقت" مع الإعلامي عبر إذاعة "مارينا إف إم"، تحدثت شيماء بصراحة عن تجاربها مع التجميل، مشيرة إلى أن أولى خطواتها كانت من خلال نفخ الشفاه، واصفة تلك التجربة بأنها من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها، وقالت: "كنت مجنونة وقتها".

كما استذكرت تجربة خضوعها لعملية "الغمازة"، والتي أجرتها لدى طبيب ألماني تحت التخدير الكامل، موضحة أن العملية استغرقت نحو ساعتين وبلغت كلفتها حوالي 1200 . إلا أن النتيجة لم تكن كما كانت تتوقع، ما دفعها لاحقاً إلى السفر إلى لإجراء تدخل جراحي جديد بهدف معالجة المضاعفات وتصحيح المشكلة.

وفي جانب آخر من اللقاء، نفت وجود أي خلاف بينها وبين الكاتبة هبة مشاري ، موضحة أن عدم تعاونهما خلال السنوات الماضية يعود إلى عدم حصولها على أدوار تناسبها فنياً، بعدما عُرض عليها دور صغير لا يملك مساحة درامية كافية، الأمر الذي دفعها إلى الاعتذار عنه.

كما علّقت على ما أثير حول تلقيها وصية فنية من الفنانة الراحلة حياة ، نافية صحة هذه الأنباء، ومؤكدة احترامها الكامل لخصوصية الأحاديث التي جمعتهما ورفضها الإفصاح عن تفاصيلها.

واختتمت الفنانة حديثها بتأثر واضح أثناء استذكار الراحلة حياة الفهد، مؤكدة أن خبر وفاتها شكّل صدمة كبيرة لها، خاصة بعدما لاحظت تراجع حالتها الصحية خلال آخر لقاء جمعهما.