الامير هاري وميغان ماركل يفاجئان الجمهور بصور نادرة لابنتهما ليليبيت

وشاركت ميغان ماركل متابعيها عبر حسابها على " " صورتين جديدتين لابنتها بهذه المناسبة، وأرفقتهما برسالة مؤثرة كتبت فيها: "طفلة أحلامنا.. عيد ميلاد يا ليلي".

وأظهرت إحدى الصور لحظة عائلية دافئة جمعت الأمير هاري وميغان بابنتهما، حيث بدا مبتسمين أثناء احتضانها، فيما حملها هاري بين ذراعيه في أجواء عفوية بعيدة عن الرسميات.

أما الصورة الثانية، فالتُقطت داخل حديقة طبيعية، وظهرت فيها ليليبيت وهي تلامس إحدى الزهور بيدها، في هادئ عكس حرص والديها على توفير حياة بعيدة عن الأضواء والضغوط الإعلامية.

وتُعد هذه المناسبة من الحالات النادرة التي يشارك فيها دوق ودوقة ساسكس صوراً خاصة بطفليهما، إذ يفضلان إبقاء حياتهما العائلية بعيداً عن منذ انتقالهما إلى .

ويأتي هذا الظهور بعد أسابيع من حديث ميغان عن علاقتها بابنتها، حيث وصفت ليليبيت بأنها "مساعدة ماما الصغيرة"، في إشارة إلى الروابط القوية التي تجمعهما.

وتحظى ليليبيت باهتمام كبير من متابعي العائلة الملكية، كونها الابنة الثانية للأمير هاري وميغان ماركل، وشقيقة الأمير آرتشي الأكبر منها بعامين.