تخرج شمس نجل باسل خياط من المرحلة الثانوية وسط أجواء عائلية مميزة

وشهدت المناسبة حضور والديه، الفنان وزوجته ، إلى جانب شقيقته إيزابيل، الذين شاركوه هذه اللحظة المميزة وحرصوا على الاحتفال بإنجازه.

ونشرت ناهد عبر حسابها على " " مقطع فيديو وثّق لحظة صعود شمس إلى المسرح لتسلّم شهادته، وسط تشجيع أفراد عائلته، حيث سُمع صوت خياط وهو يردد بحماس: " شمس".

كما شاركت مجموعة من الصور التي جمعتها بابنها شمس وابنتها إيزابيل، معبّرة عن فخرها بهذه المناسبة السعيدة.

وحظي المنشور بتفاعل واسع من المتابعين الذين حرصوا على تهنئة شمس، متمنين له دوام النجاح والتوفيق في مسيرته التعليمية المقبلة.

ويُعرف باسل خياط بحرصه على إبقاء حياته العائلية بعيداً عن الأضواء، ما جعل ظهور أفراد أسرته في هذه المناسبة يحظى باهتمام واسع من الجمهور.