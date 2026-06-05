أصالة وفائق حسن يلفتان الأنظار بصورة جديدة بعد شائعات الانفصال وما علاقة المستشار تركي ال الشيخ؟

خطف أحدث ظهور للفنانة أصالة نصري وزوجها الشاعر ومدير أعمالها فائق حسن اهتمام المتابعين على ، بعدما انتشرت صورة جمعتهما معاً، في ظل الشائعات التي طالت علاقتهما خلال الفترة الماضية.



وجاء انتشار الصورة بعد أشهر من تداول تحدثت عن وجود خلافات بين واقترابهما من الانفصال، من دون صدور أي تعليق مباشر منهما حول تلك الأنباء. لذلك حظي ظهورهما الأخير باهتمام واسع من الجمهور الذي اعتبره رداً غير مباشر على ما تم تداوله خلال الفترة الماضية.

وكان معالي المستشار آل الشيخ قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو جمع عدداً من نجوم الغناء العرب قبل حضور الخاص لفيلم “7 Dogs”، حيث ظهرت أصالة إلى جانب زوجها فائق حسن، إضافة إلى ماجد المهندس وسالم الهندي ووليد الشامي وعدد من الفنانين وصناع الترفيه.

وأرفق تركي آل الشيخ الفيديو بتعليق اتسم بروح الدعابة، حيث رحب بالنجوم المشاركين ومازح فائق حسن قائلاً: “كنت أحسبه سعد المجرد”، في تعليق لاقى تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.



من جهتها، عبّرت أصالة عن إعجابها بفيلم “7 Dogs”، مشيدةً بالتجربة الفنية وبالنجوم المشاركين فيه. كما وجهت رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ، مثنيةً على دعمه للفن والفنانين، ومؤكدةً أن العمل يمثل إنجازاً عربياً مميزاً.



ويأتي هذا الظهور الجديد لأصالة وفائق حسن بعد فترة من الجدل الذي رافق علاقتهما، ليعيد الثنائي إلى واجهة الاهتمام بين المتابعين ومحبيهما.