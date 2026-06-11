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نورهان تكشف حقيقة التبرع بأعضائها بعد الوفاة وترد على الشائعات
نورهان تكشف حقيقة التبرع بأعضائها بعد الوفاة وترد على الشائعات
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نورهان تكشف حقيقة التبرع بأعضائها بعد الوفاة وترد على الشائعات

فن

2026-06-11 | 03:58
نورهان تكشف حقيقة التبرع بأعضائها بعد الوفاة وترد على الشائعات
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Aljadeed
نورهان تكشف حقيقة التبرع بأعضائها بعد الوفاة وترد على الشائعات

حسمت الفنانة نورهان الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن ما تردد عن نيتها التبرع بأعضائها بعد الوفاة باعتبار ذلك صدقة جارية، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة ولم تصدر عنها بأي شكل من الأشكال.

وخلال مداخلة هاتفية في احد  البرنامج التلفزيونية، أوضحت نورهان أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أنها لم تتحدث يومًا عن هذا الأمر ولم تفكر فيه من الأساس.

وأضافت أن اتخاذ قرار يتعلق بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة يحتاج إلى دراسة متأنية من مختلف الجوانب الدينية والإنسانية والأخلاقية، مؤكدة أنها لم تتخذ أي موقف أو إجراء رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

وعن سفرها المتكرر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، أوضحت الفنانة أن أغلب رحلاتها كانت مرتبطة بأعمالها المهنية، بينما جاءت رحلتها الأخيرة لأسباب صحية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وفي حديثها عن الزواج، وصفت نورهان هذه المؤسسة بأنها "معجزة" تتطلب قدرًا كبيرًا من التفاهم والمرونة وحسن النوايا بين الزوجين، مؤكدة أنها لا تزال مترددة في خوض تجربة الزواج مرة أخرى بسبب ما تراه من نماذج وتجارب زوجية غير ناجحة حولها.

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