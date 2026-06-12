سلمى حايك برسالة مؤثرة من ملعب أزتيكا في افتتاح كأس العالم 2026

وجاءت مشاركتها ضمن حفل افتتاح ضخم سبق المباراة الافتتاحية، وشهد عروضاً فنية وموسيقية عالمية أحياها عدد من النجوم، أبرزهم شاكيرا وجي بالفين وبورنا بوي.
ويحمل ملعب أزتيكا أهمية تاريخية خاصة كونه يستضيف مباريات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، فيما تُقام نسخة 2026 للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وبمشاركة 48 منتخباً في أكبر نسخة من البطولة حتى الآن.
أحيا محبو الفنان المصري الراحل هاني شاكر ذكرى مرور أربعين يوماً على وفاته من خلال مبادرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت بتنظيم ختمة قرآنية كاملة وإهدائها لروحه، وسط تفاعل كبير من جمهوره ومحبّيه.
أعلن الديوان الملكي التايلاندي وفاة الأميرة باجراكيتيافا ماهيدول عن عمر ناهز 47 عاماً، بعد غيبوبة استمرت نحو ثلاث سنوات إثر أزمة صحية حادة تعرضت لها أواخر عام 2022.
أثارت النجمة الأميركية أريانا غراندي جدلاً واسعاً بعدما انتقدت استخدام البيت الأبيض أغنيتها "باي" في مقطع مصوّر نُشر عبر منصة "تيك توك" للترويج لسياسات الهجرة التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.