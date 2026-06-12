سلمى حايك برسالة مؤثرة من ملعب أزتيكا في افتتاح كأس العالم 2026

وجاءت مشاركتها ضمن حفل افتتاح ضخم سبق المباراة الافتتاحية، وشهد عروضاً فنية وموسيقية عالمية أحياها عدد من النجوم، أبرزهم شاكيرا وجي بالفين وبورنا بوي.

ويحمل ملعب أزتيكا أهمية تاريخية خاصة كونه يستضيف مباريات للمرة الثالثة في تاريخه، فيما تُقام نسخة 2026 للمرة الأولى بتنظيم بين المكسيك و و، وبمشاركة 48 منتخباً في أكبر نسخة من البطولة حتى الآن.