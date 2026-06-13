ريهام سعيد تعلن انفصالها بعد 10 سنوات زواج

وكتبت : "أنا مش بحب أعلن الحاجات دي الحقيقة، بس مضطرة.. أنا بعلن عن انفصالي عن زوجي وأبو ابني بعد عشر سنين زواج، مع كل الأمنيات له بالتوفيق بإذن .. الحمد لله".وأثار الخبر تفاعلاً واسعاً بين متابعيها على ، حيث انهالت عليها رسائل الدعم والمساندة، متمنين لها تجاوز هذه المرحلة بكل خير.ولم تكشف ريهام عن الأسباب التي أدت إلى الانفصال أو أي تفاصيل تتعلق بقرارها، مكتفية بالإعلان عن الخبر والدعاء لطليقها بالتوفيق، قبل أن تعود وتحذف المنشور لاحقاً من دون توضيح أسباب ذلك.