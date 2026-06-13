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ريهام سعيد تعلن انفصالها بعد 10 سنوات زواج
ريهام سعيد تعلن انفصالها بعد 10 سنوات زواج
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ريهام سعيد تعلن انفصالها بعد 10 سنوات زواج

فن

2026-06-13 | 04:37
ريهام سعيد تعلن انفصالها بعد 10 سنوات زواج
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Aljadeed
ريهام سعيد تعلن انفصالها بعد 10 سنوات زواج

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد انفصالها عن زوجها ووالد ابنها بعد زواج استمر 10 سنوات، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكتبت ريهام سعيد: "أنا مش بحب أعلن الحاجات دي الحقيقة، بس مضطرة.. أنا بعلن عن انفصالي عن زوجي وأبو ابني بعد عشر سنين زواج، مع كل الأمنيات له بالتوفيق بإذن الله.. الحمد لله".

وأثار الخبر تفاعلاً واسعاً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها رسائل الدعم والمساندة، متمنين لها تجاوز هذه المرحلة بكل خير.

ولم تكشف ريهام سعيد عن الأسباب التي أدت إلى الانفصال أو أي تفاصيل تتعلق بقرارها، مكتفية بالإعلان عن الخبر والدعاء لطليقها بالتوفيق، قبل أن تعود وتحذف المنشور لاحقاً من دون توضيح أسباب ذلك.
 

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