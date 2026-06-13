إليانا تفاجئ العالم بزغرودة عربية في افتتاح كأس العالم

وخطفت إليانا الأنظار بإدخال لمسات عربية إلى العرض
، أبرزها الزغرودة التي دوّت في الملعب، إلى جانب حضور اللغة العربية
في الأغنية، في مشهد
حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي
.
وتأتي هذه المشاركة ضمن مسيرة إليانا العالمية التي تقوم على المزج بين هويتها الفلسطينية
والإيقاعات اللاتينية والموسيقى المعاصرة، بعدما كانت قد حققت إنجازاً لافتاً عام 2023 كأول فنانة تؤدي أغنيات باللغة العربية
على المسرح الرئيسي
لمهرجان كوتشيلا.
واعتبر كثيرون أن ظهور إليانا في افتتاح المونديال شكّل لحظة مميزة للحضور العربي
على واحدة من أكبر المنصات العالمية، حيث نجحت في تقديم هويتها الثقافية أمام ملايين المشاهدين حول العالم
.