إليانا تفاجئ العالم بزغرودة عربية في افتتاح كأس العالم

سجلت الفنانة إليانا حضوراً لافتاً في حفل افتتاح 2026، حيث شاركت في أداء أغنية “Illuminate” الرسمية للبطولة إلى جانب الفنانة جيسي رييز أمام جمهور عالمي في مدينة تورونتو.





وخطفت إليانا الأنظار بإدخال لمسات عربية إلى ، أبرزها الزغرودة التي دوّت في الملعب، إلى جانب حضور في الأغنية، في حظي بتفاعل واسع على .



وتأتي هذه المشاركة ضمن مسيرة إليانا العالمية التي تقوم على المزج بين هويتها والإيقاعات اللاتينية والموسيقى المعاصرة، بعدما كانت قد حققت إنجازاً لافتاً عام 2023 كأول فنانة تؤدي أغنيات باللغة على المسرح لمهرجان كوتشيلا.



واعتبر كثيرون أن ظهور إليانا في افتتاح المونديال شكّل لحظة مميزة للحضور على واحدة من أكبر المنصات العالمية، حيث نجحت في تقديم هويتها الثقافية أمام ملايين المشاهدين حول .