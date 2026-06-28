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عبدو شاهين يكشف زواجه من الشابة السورية هيا يوسف
عبدو شاهين يكشف زواجه من الشابة السورية هيا يوسف
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عبدو شاهين يكشف زواجه من الشابة السورية هيا يوسف

فن

2026-06-28 | 04:39
عبدو شاهين يكشف زواجه من الشابة السورية هيا يوسف
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Aljadeed
عبدو شاهين يكشف زواجه من الشابة السورية هيا يوسف

أثار النجم اللبناني عبدو شاهين حالة جدل واسعة بعد كشفه عن زواجه من الشابة السورية هيا يوسف، في حفل هادئ بعيد تمامًا عن الإعلام ومنصات التواصل، واقتصر على العائلتين والمقرّبين فقط.

وبحسب المعلومات، تمّ الزواج رسميًا منذ نحو 3 أشهر بعد انتهاء الموسم الرمضاني 2026، لكن شاهين فضّل إبقاء الخبر طيّ الكتمان قبل الإعلان عنه لاحقًا، في خطوة وُصفت بـ”المفاجئة وغير المتوقعة”.

العلاقة بين الثنائي بدأت من كواليس العمل الدرامي، حيث كانت هيا يوسف ضمن الفريق الفني في مسلسل “الخروج إلى البئر”، أحد أبرز الأعمال التي حققت صدى واسع خلال الفترة الماضية، ما ساهم بتطوّر العلاقة إلى ارتباط رسمي.

شاهين أكد أن قرار الزواج بعيدًا عن الأضواء كان مقصودًا، معتبرًا أن الخصوصية أصبحت ضرورة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، ورغبته بإبقاء حياته الشخصية بعيدة عن الضجيج الإعلامي.

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