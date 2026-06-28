عبدو شاهين يكشف زواجه من الشابة السورية هيا يوسف

وبحسب المعلومات، تمّ الزواج رسميًا منذ نحو 3 أشهر بعد انتهاء الموسم الرمضاني 2026، لكن فضّل إبقاء الخبر طيّ الكتمان قبل الإعلان عنه لاحقًا، في خطوة وُصفت بـ”المفاجئة وغير المتوقعة”.

العلاقة بين بدأت من كواليس العمل الدرامي، حيث كانت هيا ضمن الفريق الفني في مسلسل “الخروج إلى البئر”، أحد أبرز الأعمال التي حققت صدى واسع خلال الفترة الماضية، ما ساهم بتطوّر العلاقة إلى ارتباط رسمي.

شاهين أكد أن قرار الزواج بعيدًا عن الأضواء كان مقصودًا، معتبرًا أن الخصوصية أصبحت ضرورة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، ورغبته بإبقاء حياته الشخصية بعيدة عن الضجيج الإعلامي.