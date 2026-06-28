الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا يشيدان بالنشامى بعد نهاية مشوارهم في كأس العالم

أشاد ملك عبدالله الثاني بن الحسين بمنتخب بلاده “النشامى” عقب انتهاء مباراته أمام الأرجنتين ضمن منافسات 2026، فجر الأحد 28 يونيو/حزيران، مؤكداً أن الفريق قدّم صورة مشرّفة للمملكة وأسّس لمرحلة من النجاحات المستقبلية رغم خروجه من البطولة في أول مشاركة مونديالية.



وعبر حسابه على منصة “إكس”، وجّه الملك رسالة إلى لاعبي المنتخب قال فيها: “نشامى منتخبنا الوطني، مثلتم وجهاً كريماً للأردن وأسستم لنجاحات مقبلة نتطلع إليها”، مضيفاً: “ ينتظركم ويباهي بكم، فأنتم في وجدان جميع الأردنيين”.



كما أشاد بدور الجماهير الأردنية خلال البطولة، قائلاً: “عكستم أجمل الصور عن وطننا بما يجسد صدق الانتماء، فالأردن أقوى بوحدته، وأجمل بأهله، وأكبر بالمحبة التي تجمع أبناءه”.



من جهتها، وجّهت الملكة رانيا العبدالله رسالة مؤثرة للاعبي المنتخب عبر خاصية “ستوري” على ، معتبرة أن هذه المشاركة ستبقى محطة تاريخية في الذاكرة الأردنية، وقالت: “سيذكر التاريخ أنها كانت أول مشاركة للأردن في ، لكن ما سنتذكره نحن الأردنيون أنكم نشامى وأبطال على قدر الحلم والعزيمة الأردنية”.



وأضافت: “سنذكر دائماً منتخباً سطّر التاريخ، وجمعنا كأردنيين نحو حلم واحد، هتفنا له وشجعناه، وجعلنا نشعر بالفخر في كل لحظة من هذه الرحلة… شكراً لكم يا نشامى”.