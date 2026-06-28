الملكة رانيا تهنئ الأمير الحسين بعيد ميلاده الـ32 برسالة مؤثرة

وكتبت الملكة رانيا في رسالتها: “العمر كله للحسين الغالي، اللّٰه يحفظك ويبارك فيك وفي عيلتك الصغيرة ويوفقك دائماً للخير”، ما دفع آلاف المتابعين إلى مشاركة التهاني والتفاعل مع الصورة التي عكست أجواء عائلية دافئة.

وتزامنت المناسبة مع وجود ولي في الأميركية، حيث يواكب مشاركة المنتخب الأردني في كأس 2026، ويحرص على دعم “النشامى” خلال مشوارهم في البطولة، مؤكدًا في تصريحات سابقة أهمية العمل الجماعي في تحقيق الإنجازات الوطنية.

كما أصدر الديوان الملكي الهاشمي رسالة تهنئة رسمية، قدّم فيها التبريكات لولي العهد، متمنيًا له دوام التوفيق في خدمة الأردن إلى جانب الملك عبد الثاني، ومؤكدًا ثقته بدوره المستقبلي في دعم مسيرة .