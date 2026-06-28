الملكة رانيا تهنئ الأمير الحسين بعيد ميلاده الـ32 برسالة مؤثرة

وكتبت الملكة رانيا في رسالتها: “العمر كله للحسين الغالي، اللّٰه يحفظك ويبارك فيك وفي عيلتك الصغيرة ويوفقك دائماً للخير”، ما دفع آلاف المتابعين إلى مشاركة التهاني والتفاعل مع الصورة التي عكست أجواء عائلية دافئة.
وتزامنت المناسبة مع وجود ولي العهد في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يواكب مشاركة المنتخب الأردني في كأس العالم 2026، ويحرص على دعم “النشامى” خلال مشوارهم في البطولة، مؤكدًا في تصريحات سابقة أهمية العمل الجماعي في تحقيق الإنجازات الوطنية.
كما أصدر الديوان الملكي الهاشمي رسالة تهنئة رسمية، قدّم فيها التبريكات لولي العهد، متمنيًا له دوام التوفيق في خدمة الأردن إلى جانب الملك عبد الله الثاني، ومؤكدًا ثقته بدوره المستقبلي في دعم مسيرة المملكة.
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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
انتقد الفنان محمد صبحي انتشار الشائعات حول تدهور حالته الصحية، مؤكدًا أنه لم يدخل العناية المركزة كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن زيارته الأخيرة للمستشفى كانت لإجراء فحوصات روتينية استغرقت وقتًا قصيرًا لم يتجاوز الساعتين.
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس الفنانة ياسمينا المصري لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 15 ألف جنيه، إضافة إلى 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، وذلك في الدعوى المقامة ضدها من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على خلفية اتهامات تتعلق بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
شاركت الفنانة الإماراتية أحلام وزوجها مبارك الهاجري متابعيهما لحظات من احتفالهما بتخرج ابنتهما فاطمة، بعد إنهائها دراستها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. ووثّق الثنائي المناسبة عبر منصات التواصل الاجتماعي بصور ورسائل عائلية عكست حالة الفخر والفرح بالإنجاز.