حبس ياسمينا المصري في قضية سب وقذف أشرف زكي

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به اتهم فيه ياسمينا المصري بتوجيه عبارات مسيئة والتشهير به عبر حساباتها، إضافة إلى نشر محتوى اعتبره إساءة لسمعته وسمعة أسرته، وهو ما دفعه لاتخاذ المسار القانوني بدل الرد عبر الإعلام.

وخلال التحقيقات، استمعت إلى أقواله وقدّم فريقه القانوني مستندات وأدلة رقمية تضمنت منشورات وفيديوهات نُسبت إلى المتهمة، قبل أن تقرر نيابة النزهة إحالتها إلى ، التي نظرت القضية وحجزتها للحكم ثم أصدرت قرارها النهائي.

وكانت الأزمة قد تصاعدت بعد تصريحات منسوبة لياسمينا المصري تحدثت فيها عن تعطيل مسيرتها الفنية، كما أعلنت في وقت سابق إضرابًا عن الطعام، ما زاد من حدة التفاعل عبر بين مؤيد ومعارض.