محمد صبحي يردّ على شائعات تدهور حالته الصحية ويكشف الحقيقة

وأوضح صبحي في فيديو عبر صفحته على “فيسبوك” أنه توجه للمستشفى منذ نحو 40 يومًا فقط للاطمئنان على وضعه الصحي، نافياً تمامًا دخوله العناية المركزة، ومشدداً على أن ما يتم تداوله تسبب له ولأسرته وللمقربين منه بحالة من القلق والارتباك.

وأشار إلى أن تضخيم الصحية بهدف “الترند” أصبح ظاهرة مزعجة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً أن أي رسمية حول وضعه الصحي يجب أن تُؤخذ من أو صفحته الشخصية.

ووجّه رسالة مباشرة لمروّجي الشائعات قائلاً إن المبالغة في الأخبار الصحية أمر مؤذٍ، مطالبًا بالتوقف عن نشر معلومات غير دقيقة عن حياة الفنانين.

يُذكر أن كان قد تعرّض لوعكة صحية سابقة في نوفمبر 2025 استدعت دخوله المستشفى، قبل أن يستعيد عافيته لاحقًا.