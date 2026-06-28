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محمد صبحي يردّ على شائعات تدهور حالته الصحية ويكشف الحقيقة
محمد صبحي يردّ على شائعات تدهور حالته الصحية ويكشف الحقيقة
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محمد صبحي يردّ على شائعات تدهور حالته الصحية ويكشف الحقيقة

فن

2026-06-28 | 05:29
محمد صبحي يردّ على شائعات تدهور حالته الصحية ويكشف الحقيقة
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محمد صبحي يردّ على شائعات تدهور حالته الصحية ويكشف الحقيقة

انتقد الفنان محمد صبحي انتشار الشائعات حول تدهور حالته الصحية، مؤكدًا أنه لم يدخل العناية المركزة كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن زيارته الأخيرة للمستشفى كانت لإجراء فحوصات روتينية استغرقت وقتًا قصيرًا لم يتجاوز الساعتين.

وأوضح صبحي في فيديو عبر صفحته على “فيسبوك” أنه توجه للمستشفى منذ نحو 40 يومًا فقط للاطمئنان على وضعه الصحي، نافياً تمامًا دخوله العناية المركزة، ومشدداً على أن ما يتم تداوله تسبب له ولأسرته وللمقربين منه بحالة من القلق والارتباك.

وأشار إلى أن تضخيم الأخبار الصحية بهدف “الترند” أصبح ظاهرة مزعجة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً أن أي أخبار رسمية حول وضعه الصحي يجب أن تُؤخذ من نقابة المهن التمثيلية أو صفحته الشخصية.

ووجّه رسالة مباشرة لمروّجي الشائعات قائلاً إن المبالغة في الأخبار الصحية أمر مؤذٍ، مطالبًا بالتوقف عن نشر معلومات غير دقيقة عن حياة الفنانين.

يُذكر أن محمد صبحي كان قد تعرّض لوعكة صحية سابقة في نوفمبر 2025 استدعت دخوله المستشفى، قبل أن يستعيد عافيته لاحقًا.

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