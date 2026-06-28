جوليا بطرس تكسر صمتها وتوجه رسالة مؤثرة لأهالي الجنوب

وفي التفاصيل، نشرت مقطعًا من أغنيتها الشهيرة “غابت شمس الحق”، وهو ما اعتبره كثيرون رسالة رمزية ذات دلالات واضحة مرتبطة بالواقع السياسي والأمني الذي يعيشه الجنوب اللبناني في المرحلة الحالية.وسرعان ما انتشر الفيديو بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل، حيث حقق نسب مشاهدة وتفاعل مرتفعة خلال وقت قصير، وتحوّل إلى نقاش بين المتابعين.وتنوّعت التعليقات بين إشادة بالمضمون الفني والوطني للأغنية، وبين رسائل دعم ومساندة لأهالي الجنوب، فيما كان لافتًا حضور رسائل عتب من الجمهور تجاه بطرس، إذ رأى البعض أن التفاعل جاء بصيغة غير مباشرة أو متأخرة، في وقت كانت فيه التوقعات تتجه نحو موقف أكثر وضوحًا وصراحة في ظل التصعيد المستمر.