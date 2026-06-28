محمد إمام يؤدي العمرة ويشارك لحظاته أمام الكعبة

خطفت النجمة السورية أصالة نصري الأضواء خلال حفلها الذي أحيته في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد لحظة عفوية تفاعلت فيها مع إطلالتها وشعرها على المسرح، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
أثارت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد منشور غير مباشر علّقت فيه على العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان، في ظل تصاعد التوترات الميدانية على الحدود الجنوبية.
أثارت تصريحات الفنان تامر حسني حول طليقته الفنانة بسمة بوسيل، على هامش مشاركته في مهرجان “موازين – إيقاعات العالم”، موجة تفاعل وضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اكتفى بردّ مقتضب بشأن إمكانية عودته إليها قائلاً: “ربنا يقدم اللي فيه الخير للجميع”، ما فتح باب التأويلات والتكهنات بين المتابعين حول طبيعة العلاقة بينهما.