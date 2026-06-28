محمد إمام يؤدي العمرة ويشارك لحظاته أمام الكعبة

شارك الفنان جمهوره لحظات تأديته مناسك ، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” صورة له بملابس الإحرام أمام المشرفة، وعلّق قائلاً: “الحمدلله، يارب اكتبها لكل مشتاق”.



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، إذ انهالت عليه التهاني والمباركات من زملائه في الوسط الفني، من بينهم شيكو الذي كتب: “تقبل الله”، بينما علّقت قائلة: “يتقبل يارب.. الدعاء أمانة”، في حين اكتفى بوضع رموز تعبيرية على شكل قلوب، في إشارة إلى تفاعله مع المناسبة.