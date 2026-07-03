نجوم سوريا يعلنون الحداد بعد تفجير دمشق .. سلاف فواخرجي وسلمى المصري وروزينا لاذقاني برسائل مؤثرة

حرص عدد من نجوم الفن السوري على التعبير عن حزنهم وتضامنهم مع ضحايا التفجير الذي شهدته ، من خلال رسائل مؤثرة نشروها عبر حساباتهم على ، دعوا فيها بالرحمة للضحايا والشفاء للمصابين، مؤكدين تضامنهم مع أهالي المدينة في هذه المحنة.

وكانت الفنانة سلاف فواخرجي من أوائل المتفاعلين مع الحادث، إذ كتبت: "حمى وأهلها وكل شبر من ، ورحم ضحايا التفجير ، وشفى المصابين وأعان الأهالي"، في رسالة حملت مشاعر الحزن والدعاء لسوريا وأبنائها.

كما أعربت الفنانة روزينا لاذقاني عن تعازيها، قائلة: "رحم الله ، ومنّ بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين"، فيما عبّرت الفنانة لورا أبو أسعد عن ألمها لما تمر به البلاد، وكتبت: "الله يساعد هالبلد وناسها على المصايب اللي ما بتخلص".

ومن جانبه، نعى الفنان طلال مارديني ضحايا التفجير، قائلاً: "رحم الله دمشق وعوضهم الله الجنة"، بينما كتب الفنان يزن السيد: "الله يرحمهم ويصبر أهلهم، والشفاء العاجل للجرحى.. الله يحمي هالبلد"، داعيًا بالحماية لسوريا وتجاوز هذه المحنة.

واختار عدد من الفنانين التعبير عن تضامنهم بطريقة مختلفة، إذ نشر كل من ياخور، وسلمى المصري، ومها المصري، وقيس الشيخ ، ونور علي، إلى جانب عدد من النجوم، صورة عبر خاصية "الستوري" على حساباتهم، حملت عبارة: "سلام على دمشق"، في رسالة رمزية عبّرت عن تضامنهم مع وأهلها، وتأكيد وقوفهم إلى جانب الضحايا وذويهم.