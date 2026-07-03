نجوم سوريا يعلنون الحداد بعد تفجير دمشق .. سلاف فواخرجي وسلمى المصري وروزينا لاذقاني برسائل مؤثرة

وكانت الفنانة سلاف فواخرجي من أوائل المتفاعلين مع الحادث، إذ كتبت: "حمى الله دمشق
وأهلها وكل شبر من سوريا
، ورحم ضحايا التفجير اليوم
، وشفى المصابين وأعان الأهالي"، في رسالة حملت مشاعر الحزن والدعاء لسوريا وأبنائها.
كما أعربت الفنانة روزينا لاذقاني عن تعازيها، قائلة: "رحم الله الشهداء
، ومنّ بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين"، فيما عبّرت الفنانة لورا أبو أسعد عن ألمها لما تمر به البلاد، وكتبت: "الله يساعد هالبلد وناسها على المصايب اللي ما بتخلص".
ومن جانبه، نعى الفنان طلال مارديني ضحايا التفجير، قائلاً: "رحم الله شهداء
دمشق وعوضهم الله الجنة"، بينما كتب الفنان يزن السيد: "الله يرحمهم ويصبر أهلهم، والشفاء العاجل للجرحى.. الله يحمي هالبلد"، داعيًا بالحماية لسوريا وتجاوز هذه المحنة.
واختار عدد من الفنانين التعبير عن تضامنهم بطريقة مختلفة، إذ نشر كل من باسم
ياخور، وسلمى المصري، ومها المصري، وقيس الشيخ نجيب
، ونور علي، إلى جانب عدد من النجوم، صورة عبر خاصية "الستوري" على حساباتهم، حملت عبارة: "سلام على دمشق"، في رسالة رمزية عبّرت عن تضامنهم مع العاصمة السورية
وأهلها، وتأكيد وقوفهم إلى جانب الضحايا وذويهم.