نجوم سوريا يقدمون واجب العزاء لـ نورا رحّال في دمشق

خيّم الحزن على الوسط الفني السوري، بعدما شهدت يوم امس الجمعة، مراسم عزاء نجل الفنانة نورا رحّال، الشاب أليكس، بحضور عدد كبير من نجوم الدراما الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساتها في هذا المصاب الأليم.فن وتصميم بصري



وشهدت قاعة العزاء حضور نخبة من الفنانين، بينهم بسام كوسا، وعبد المنعم عمايري، وروزينا لاذقاني، وميلاد ، ومحمد حداقي، حيث بدت ملامح التأثر والحزن واضحة على وجوه الحاضرين الذين وقفوا إلى جانب نورا رحّال في لحظات الفقد.



ووصلت الفنانة إلى قاعة العزاء لاستقبال المعزّين وسط أجواء مؤثرة، في ظل تضامن واسع من زملائها وأصدقائها في الوسط الفني، الذين عبّروا عن دعمهم ومواساتهم لها.



وكانت نورا رحّال قد أعلنت، الاثنين الماضي، وفاة ابنها الأكبر أليكس عبر حساباتها على ، إذ نعتْه بكلمات مؤثرة، قائلة: “أودّع ابني وملاكي أليكس وأسلّمه بين يدي الرب”، من دون أن تكشف عن سبب الوفاة.أفلام



وأُقيمت مراسم تشييع الراحل يوم الثلاثاء 30 يونيو/حزيران 2026 في كنيسة مار إلياس بمنطقة الرابية في ، وسط حضور عائلي وفني، وشهدت الجنازة مشاهد مؤثرة عكست حجم الصدمة التي تعيشها الفنانة.



ويُذكر أن أليكس، واسمه الكامل أليكساندروس أبوستولوبولوس، من مواليد 6 يوليو/تموز 2002، وهو الابن الأكبر لنورا رحّال من زواجها السابق من رجل أعمال يوناني، ولديها أيضًا ابن آخر يُدعى فيليبوس.