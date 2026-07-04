نجوم سوريا يقدمون واجب العزاء لـ نورا رحّال في دمشق

وشهدت قاعة العزاء حضور نخبة من الفنانين، بينهم بسام كوسا، وعبد المنعم عمايري، وروزينا لاذقاني، وميلاد يوسف
، ومحمد حداقي، حيث بدت ملامح التأثر والحزن واضحة على وجوه الحاضرين الذين وقفوا إلى جانب نورا رحّال في لحظات الفقد.
ووصلت الفنانة السورية
إلى قاعة العزاء لاستقبال المعزّين وسط أجواء مؤثرة، في ظل تضامن واسع من زملائها وأصدقائها في الوسط الفني، الذين عبّروا عن دعمهم ومواساتهم لها.
وكانت نورا رحّال قد أعلنت، الاثنين الماضي، وفاة ابنها الأكبر أليكس عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
، إذ نعتْه بكلمات مؤثرة، قائلة: “أودّع ابني حبيبي
وملاكي أليكس وأسلّمه بين يدي الرب”، من دون أن تكشف عن سبب الوفاة.أفلام
وأُقيمت مراسم تشييع الراحل يوم الثلاثاء 30 يونيو/حزيران 2026 في كنيسة مار إلياس بمنطقة الرابية في لبنان
، وسط حضور عائلي وفني، وشهدت الجنازة مشاهد مؤثرة عكست حجم الصدمة التي تعيشها الفنانة.
ويُذكر أن أليكس، واسمه الكامل أليكساندروس أبوستولوبولوس، من مواليد 6 يوليو/تموز 2002، وهو الابن الأكبر لنورا رحّال من زواجها السابق من رجل أعمال يوناني، ولديها أيضًا ابن آخر يُدعى فيليبوس.