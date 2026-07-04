شطب عضوية صبا مبارك من نقابة الفنانين الأردنيين والنقيب يكشف السبب

وأكد نقيب الفنانين الأردنيين
، الدكتور هاني الجراح
، في تصريحات صحافية، صحة القرار، موضحًا أنه صدر رسميًا عن مجلس النقابة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأعضاء لتسوية التزاماتهم المالية، مشيرًا إلى أن الإجراء يندرج ضمن تطبيق اللوائح المنظمة لعمل النقابة.
وشملت قائمة المشطوبة عضويتهم 21 فنانًا، من بينهم صبا مبارك، وجميل براهمة، ووسام البريحي، بعدما لم يستكملوا إجراءات تصويب أوضاعهم المالية خلال الفترة المحددة، وهو ما أدى إلى إنهاء عضويتهم استنادًا إلى المواد القانونية الخاصة بالنقابة.
ويُعد هذا القرار الدفعة الثانية من قرارات الشطب التي يصدرها مجلس نقابة
الفنانين الأردنيين المنتخب في مارس/آذار 2026، بعدما سبق أن شطب عضوية 25 فنانًا للأسباب نفسها، في إطار حملة تهدف إلى تنظيم سجلات الأعضاء والالتزام بالأنظمة المالية.
وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور لصبا مبارك من خلال مسلسل “ورد على فل وياسمين”، الذي دارت
أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وشاركها البطولة أحمد عبد الوهاب
وفدوى عابد، وهو من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف وائل حمدي وعمرو سمير عاطف
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