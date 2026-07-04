شطب عضوية صبا مبارك من نقابة الفنانين الأردنيين والنقيب يكشف السبب

أقرت الفنانين شطب عضوية الفنانة صبا مبارك، إلى جانب 20 فنانًا آخر، بسبب عدم تصويب أوضاعهم المالية وسداد الاشتراكات والرسوم المستحقة، وذلك ضمن قرارات تنظيمية اتخذها مجلس النقابة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.



وأكد نقيب الفنانين ، الدكتور هاني ، في تصريحات صحافية، صحة القرار، موضحًا أنه صدر رسميًا عن مجلس النقابة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأعضاء لتسوية التزاماتهم المالية، مشيرًا إلى أن الإجراء يندرج ضمن تطبيق اللوائح المنظمة لعمل النقابة.



وشملت قائمة المشطوبة عضويتهم 21 فنانًا، من بينهم صبا مبارك، وجميل براهمة، ووسام البريحي، بعدما لم يستكملوا إجراءات تصويب أوضاعهم المالية خلال الفترة المحددة، وهو ما أدى إلى إنهاء عضويتهم استنادًا إلى المواد القانونية الخاصة بالنقابة.



ويُعد هذا القرار الدفعة الثانية من قرارات الشطب التي يصدرها مجلس الفنانين الأردنيين المنتخب في مارس/آذار 2026، بعدما سبق أن شطب عضوية 25 فنانًا للأسباب نفسها، في إطار حملة تهدف إلى تنظيم سجلات الأعضاء والالتزام بالأنظمة المالية.



وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور لصبا مبارك من خلال مسلسل “ورد على فل وياسمين”، الذي أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وشاركها البطولة وفدوى عابد، وهو من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف وائل حمدي وعمرو سمير .