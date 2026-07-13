النجمة التركية بيران داملا سونماز تحتفل بزفافها بعد قصة حب استمرت عامين

وتداولت وسائل إعلام تركية أولى الصور من مراسم الزفاف، التي اتسمت بأجواء هادئة وحميمية، حيث ظهرت العروس بفستان ساتان بسيط دون أكتاف، مزين بفتحة جانبية طويلة، فيما حرص العروسان على إبقاء المناسبة بعيدة عن مظاهر الاحتفال الضخمة.

وكان قد حافظا على خصوصية علاقتهما منذ بداية ارتباطهما، مبتعدين عن مشاركة تفاصيل حياتهما الشخصية مع الجمهور، قبل أن يقررا تتويج قصة حبهما بالزواج، مؤكدين بذلك الأنباء التي ترددت في الصحافة خلال الأشهر الماضية.

وحظيت صور الزفاف بتفاعل واسع عبر ، حيث انهالت رسائل التهنئة من محبي داملا سونماز، الذين تمنوا لها حياة زوجية سعيدة ومستقرة.

وعلى الصعيد الفني، تستعد داملا سونماز للعودة إلى الشاشة من خلال مسلسل "الزمن الضائع"، الذي يُنتج لصالح منصة HBO Max، وتجسد فيه شخصية "بلغين"، ضمن عمل درامي تدور أحداثه حول أسرار قديمة وصراعات إنسانية، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما التركية.