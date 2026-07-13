"كرش" بوراك أوزجيفيت يثير الجدل في أحدث ظهور عائلي .. وزيادة وزنه حديث الجمهور

وتداول المتابعون صورًا لبوراك أثناء استمتاعه بعطلته العائلية داخل منزله الصيفي في بودروم، قبل انطلاق تصوير أعماله الفنية الجديدة، إلا أن الاهتمام انصب على ظهوره بزيادة ملحوظة في الوزن وبروز في منطقة البطن، ما فتح باب التعليقات بين الجمهور.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte Bodrum tatilinde görüntülendi. pic.twitter.com/6aOvclhDm1 — Populicc (@populicc) July 12, 2026

وانقسمت آراء المتابعين، إذ أعرب البعض عن دهشتهم من التغيير، خاصة أن بدأ مسيرته المهنية كعارض أزياء واشتهر بالحفاظ على لياقته البدنية، فيما رأى آخرون أن من الطبيعي أن يبتعد الفنان عن القيود المرتبطة بالتصوير خلال إجازته، وأن تتغير ملامح جسده في فترات الراحة.

🔷 Muğla Bodrum’da tatil yapan oyuncu Burak Özçivit, eşi oyuncu Fahriye Evcen ve çocuklarıyla birlikte görüntülendi.

Burak Özçivit’in 10 yıl öncesiyle yaşadığı fiziki değişimi bariz bir şekilde yansımış. pic.twitter.com/OMBSIKsrE3 — Medya Radikal (@medyaradikall) July 12, 2026

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها بوراك وعائلته تعليقات تتعلق بالمظهر الخارجي، إذ سبق أن دافع عام 2019 عن زوجته فهرية أفجان بعد تعرضها لانتقادات بسبب زيادة وزنها عقب ولادة طفلهما الأول، مؤكدًا حينها أنها "أجمل امرأة في ".

وعلى الصعيد الفني، يستعد بوراك أوزجيفيت لبدء تصوير مسلسله الجديد "مكان شروق الشمس"، الذي يجسد فيه شخصية "كنان كوزان"، ويشاركه البطولة عدد من نجوم الدراما ، على أن يُعرض قريبًا عبر شاشة ATV.