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فضل شاكر يستعد للحصول على الجنسية القطرية والإقامة الدائمة في الدوحة؟
فضل شاكر يستعد للحصول على الجنسية القطرية والإقامة الدائمة في الدوحة؟
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فضل شاكر يستعد للحصول على الجنسية القطرية والإقامة الدائمة في الدوحة؟

فن

2026-07-16 | 06:52
فضل شاكر يستعد للحصول على الجنسية القطرية والإقامة الدائمة في الدوحة؟
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Aljadeed
فضل شاكر يستعد للحصول على الجنسية القطرية والإقامة الدائمة في الدوحة؟

يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لفتح صفحة جديدة في حياته، بعد سنوات طويلة ظل خلالها اسمه مرتبطًا بملفات قضائية وأمنية على خلفية أحداث عبرا عام 2013.

وفي تطور جديد حول القضية كشفت مصادر خاصة لموقع «ليالينا» أن الفنان اللبناني فضل شاكر يستعد لافتتاح مرحلة جديدة في حياته الشخصية والفنية، مع توجّهه للإقامة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، بعد سلسلة من التطورات القانونية التي أتاحت له تجديد جواز سفره ورفع قرار منع السفر عنه.

وبحسب المصادر نفسها، يعمل فضل شاكر حالياً على استكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على الجنسية القطرية، في خطوة قد تمهّد لاستقراره في الدوحة وبدء مرحلة مختلفة بعد سنوات من الابتعاد عن النشاط الفني والحفلات الجماهيرية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحضيرات مكثفة لعودته إلى الساحة الغنائية، إذ يستعد الفنان اللبناني لإطلاق ست أغانٍ جديدة بصورة متتالية خلال الفترة المقبلة، في محاولة لاستعادة حضوره الفني والتواصل مجدداً مع جمهوره من خلال أعمال موسيقية متنوعة.

كما أشارت المصادر إلى أن فضل شاكر يتحضّر لإحياء حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر سبتمبر المقبل، في حال استكمال جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة، ما قد يشكّل أولى خطوات عودته الفعلية إلى الحفلات بعد غياب طويل.

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