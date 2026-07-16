فضل شاكر يستعد للحصول على الجنسية القطرية والإقامة الدائمة في الدوحة؟

يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لفتح صفحة في حياته، بعد سنوات طويلة ظل خلالها اسمه مرتبطًا بملفات قضائية وأمنية على خلفية أحداث عام 2013.





وفي تطور جديد حول القضية كشفت مصادر خاصة لموقع «ليالينا» أن الفنان اللبناني فضل شاكر يستعد لافتتاح مرحلة في حياته الشخصية والفنية، مع توجّهه للإقامة في القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، بعد سلسلة من التطورات القانونية التي أتاحت له تجديد جواز سفره ورفع قرار منع السفر عنه.



وبحسب المصادر نفسها، يعمل فضل شاكر حالياً على استكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على الجنسية القطرية، في خطوة قد تمهّد لاستقراره في الدوحة وبدء مرحلة مختلفة بعد سنوات من الابتعاد عن النشاط الفني والحفلات الجماهيرية.



وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحضيرات مكثفة لعودته إلى الساحة الغنائية، إذ يستعد الفنان اللبناني لإطلاق ست أغانٍ جديدة بصورة متتالية خلال الفترة المقبلة، في محاولة لاستعادة حضوره الفني والتواصل مجدداً مع جمهوره من خلال أعمال موسيقية متنوعة.



كما أشارت المصادر إلى أن فضل شاكر يتحضّر لإحياء حفل غنائي في العاصمة الرياض خلال شهر سبتمبر المقبل، في حال استكمال جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة، ما قد يشكّل أولى خطوات عودته الفعلية إلى الحفلات بعد غياب طويل.