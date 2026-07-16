منع الفنان السوري عمر سليمان من دخول تركيا يحدث ضجة

أُلغي الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه الفنان السوري عمر سليمان، مساء الأربعاء، في مدينة إسطنبول، بعد تعذّر دخوله إلى الأراضي التركية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.





وبحسب التقارير المتداولة، لم يتمكن سليمان من الصعود إلى الطائرة التي كانت ستنقله من مدينة حلب إلى إسطنبول، حيث كان يستعد للظهور على مسرح نادي «روكسي» ضمن فعالية فنية تشارك فيها فرقة «Gorillaz» . وجاء إلغاء الحفل بعد بيع نحو أربعمئة تذكرة، ما تسبب بخيبة أمل لدى الجمهور الذي كان ينتظر حضوره.



ورغم الانتشار الواسع للخبر عبر ومنصات التواصل الاجتماعي، لم تصدر السلطات التركية حتى الآن أي توضيح رسمي يكشف الأسباب المباشرة لعدم السماح للفنان السوري بدخول البلاد، ما أبقى تفاصيل الواقعة محاطة بالغموض.



من جهتهم، أوضح منظمو الحفل أن الإلغاء جاء نتيجة مشكلات مرتبطة بإجراءات السفر والتأشيرة، من دون تقديم معلومات إضافية حول طبيعة هذه المشكلات أو الجهة التي تسببت في تعثر الرحلة. وأكد المنظمون أنهم باشروا إجراءات إعادة قيمة التذاكر إلى جميع الأشخاص الذين سبق أن اشتروها.



وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة حادثة تعود إلى عام 2021، حين أوقفت السلطات التركية عمر سليمان في ولاية شانلي أورفا، ضمن تحقيق تضمن ادعاءات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا. ومع ذلك، لم يصدر أي تصريح رسمي يربط بين تلك القضية السابقة وتعذر دخوله إلى تركيا في الواقعة .





ويُعد عمر سليمان من أبرز الأسماء التي استطاعت نقل الموسيقى الشعبية والدبكة إلى المسارح العالمية، مستفيدًا من أسلوبه الغنائي الخاص وإيقاعاته التي لاقت انتشارًا واسعًا خارج . وخلال السنوات الماضية، شارك في عدد من المهرجانات الدولية، وتعاون مع فنانين وفرق موسيقية عالمية، كما أحيا حفلات في دول أوروبية عدة وسبق له الظهور على مسارح تركية.



ويأتي إلغاء حفله في إسطنبول بعد أيام قليلة من مشاركته في مهرجان «Luxexpo Open Air» بمدينة لوكسمبورغ، ضمن جولة فنية شملت مجموعة من الحفلات والمهرجانات الأوروبية خلال شهر يوليو الجاري، قبل أن تتوقف محطته التركية بشكل مفاجئ بسبب العوائق المتعلقة بالسفر.

