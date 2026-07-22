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وفاة نجم فيلم &quot;الإرهاب والكباب&quot; الممثل المصري محمد الشرشابي
وفاة نجم فيلم "الإرهاب والكباب" الممثل المصري محمد الشرشابي
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وفاة نجم فيلم "الإرهاب والكباب" الممثل المصري محمد الشرشابي

فن

2026-07-22 | 07:25
وفاة نجم فيلم "الإرهاب والكباب" الممثل المصري محمد الشرشابي
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وفاة نجم فيلم "الإرهاب والكباب" الممثل المصري محمد الشرشابي

رحل الفنان المصري محمد الشرشابي، اليوم الأربعاء، بعد بقائه في العناية المركزة، تاركًا خلفه مسيرة فنية امتدت لأكثر من أربعة عقود، تنقّل خلالها بين التمثيل في السينما والدراما والمسرح، إلى جانب حضوره اللافت في مجال الأداء الصوتي والدوبلاج.

وأعلنت زوجته الفنانة شادية حسني خبر وفاته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، ونعته بكلمات مؤثرة، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا زوجي الحبيب الغالي الفنان القدير محمد الشرشابي، اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال وأسكنه الفردوس الأعلى".


ولم تعلن الأسرة حتى الآن تفاصيل سبب الوفاة أو موعد ومكان تشييع الجثمان، على أن تكشف خلال الساعات المقبلة الترتيبات المتعلقة بالجنازة والعزاء.

وُلد محمد الشرشابي في القاهرة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 1965، وبدأ مشواره الفني مبكرًا، ليجمع لاحقًا بين الأداء أمام الكاميرا والعمل خلف الميكروفون.

وكانت تجربته مع أعمال شركة "ديزني" من أبرز محطات مسيرته، إذ أدى صوت شخصية الكلب "داني" في النسخة العربية من فيلم "101 Dalmatians"، قبل أن يشارك في دبلجة عدد من أفلام ومسلسلات الشركة، مستفيدًا من صوته المميز وقدرته على الانتقال بين شخصيات متعددة.

وعلى الشاشة، شارك الشرشابي في نحو 50 عملًا فنيًا، وظهر في أدوار مساندة تركت حضورًا واضحًا رغم مساحتها المحدودة. ومن أبرز مشاركاته السينمائية أفلام "الإرهاب والكباب"، و"يا مهلبية يا"، و"اليوم المشهود"، و"العذراء والعقرب"، و"الاتحاد النسائي"، و"الذكاء المدمر"، و"تيتة رهيبة"، و"الجزيرة 2".

كما سجل حضورًا متنوعًا في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلات «الوسية»، و«الزيني بركات»، و«غوايش»، و«بعد العاصفة»، و«اليقين»، و«السيرة الهلالية»، و«نسر الشرق»، و«بفعل فاعل»، و«فيفا أطاطا»، إضافة إلى عدد من الأعمال الموجهة للكبار والأطفال.

ولم تقتصر تجربته على السينما والتلفزيون، بل امتدت إلى خشبة المسرح، حيث شارك في مسرحيتي "حب وطب ومزيكا" و"أحدب نوتردام"، فضلًا عن مجموعة من السهرات التلفزيونية والمسلسلات الإذاعية، من بينها "صيد وصياد"، و"قطار العمر السريع"، و"أحلام عم سيد"، و"البحر خير وطير"، و"التليفون"، و"حارة ستي".

ورغم أن محمد الشرشابي لم يكن من نجوم الصف الأول، فإنه كان من الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة عبر الأدوار الثانوية والأداء الصوتي، وظل وجهًا وصوتًا مألوفين لدى الجمهور المصري والعربي.

وبرحيله، يفقد الوسط الفني فنانًا متعدد المواهب، جمع بين التمثيل والدوبلاج والمسرح والإذاعة، وترك إرثًا فنيًا متنوعًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة محبيه.

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