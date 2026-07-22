باسكال مشعلاني تطلق «كيفك اليوم» بأجواء صيفية وإيقاع حيوي

وجاءت الأغنية بطابع إيقاعي حيوي يتناسب مع أجواء فصل الصيف، وقدّمت من خلالها باسكال مشعلاني عملًا غنائيًا منعشًا يجمع بين الإيقاع السريع والأجواء المرحة.

وتعاونت باسكال في «كيفك اليوم» مع الشاعر مايك ، الذي كتب كلمات الأغنية، فيما تولّى ملحم أبو شديد مهمة التلحين والتوزيع الموسيقي، أما الميكس والماسترينغ فحملا توقيع جوزيف كرم.

وطُرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج حبيب ، الذي تولّى أيضًا إدارة التصوير والمونتاج، مقدّمًا مشاهد بصرية تتناسب مع أجواء الأغنية الصيفية وإيقاعها الحيوي.

وتأتي «كيفك اليوم» ضمن نشاط باسكال مشعلاني الفني الجديد، إذ تواصل من خلالها حضورها على الساحة الغنائية وتقديم أعمال عصرية تتناسب مع ذوق جمهورها.



