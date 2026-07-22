نور الغندور تتحدث عن صداقتها بـ ماغي بو غصن .. والديها يتحدثان عن زواجها ولماذا بكت والدتها؟

تحدثت الفنانة نور الغندور عن تجربتها في فيلمها الجديد، كاشفة جانبًا من الكواليس والتحضيرات التي سبقت عرض العمل، إلى جانب الجهد الذي بذلته خلال مرحلة التصوير والاستعداد للشخصية التي تقدمها.

وأعربت عن حماسها لهذه التجربة، مؤكدة أن الفيلم يشكل محطة مهمة في مسيرتها الفنية، وأنها تنتظر ردود فعل الجمهور بعد طرحه.



كما تطرقت نور إلى علاقتها بالفنانة ، موضحة أن الصداقة التي تجمعهما قوية ومتينة، ولا تتأثر بما يُتداول من شائعات حول وجود خلافات أو توتر بينهما. وأكدت أن علاقتهما قائمة على المحبة والاحترام المتبادل، وأن ما يُنشر عبر بعض الصفحات لا يعكس حقيقة التواصل القائم بينهما بعيدًا عن الأضواء.



وفي سياق حديثها عن مشاريعها المقبلة، علقت نور الغندور على احتمال اجتماعها بالفنانة في عمل فني ، متطرقة إلى إمكانية تنفيذ هذه الخطوة خلال المرحلة المقبلة. وأبدت ترحيبها بفكرة التعاون معها، في حال توافر المشروع المناسب الذي يجمعهما ويقدمهما بصورة مختلفة أمام الجمهور.



وشهد اللقاء لحظة عائلية مؤثرة تمثلت في الظهور الأول لوالدي نور الغندور، حيث عبّرت عن سعادتها الكبيرة بوجودهما إلى جانبها، ووجهت إليهما رسالة حملت الكثير من الحب والامتنان. وأكدت أن دعمهما شكّل عنصرًا أساسيًا في مسيرتها وحياتها، وأنهما كانا سندًا لها في مختلف المراحل والتحديات التي واجهتها، معتبرة أن وجودهما ومساندتهما من أهم أسباب استمرارها ونجاحها في المجال الفني.