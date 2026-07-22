غسان صليبا يفجع بوفاة شقيقه الأكبر

دخلت الفنانة المصرية شيماء سيف على خط الجدل المثار حول الفنان محمد حماقي، بعد تعرضه لانتقادات واسعة بسبب تغييره إحدى عبارات أغنيته خلال حفله الأخير في موسم جدة بالسعودية، وغنائه: «ده أنا جدة حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة».
خيّم الحزن على الوسط الفني ومجتمع الصم بعد الإعلان عن وفاة الممثلة الأميركية الشابة كايلي هوتل، المعروفة بتجسيد شخصية «جيا» في فيلمي «Godzilla vs. Kong» و«Godzilla x Kong: The New Empire»، إثر حادث سير في ولاية ماريلاند، عن عمر ناهز 18 عامًا.
فقد عالم الجاز والسينما أحد أبرز أصواته الموسيقية، بوفاة عازف الساكسفون الأميركي بلاس جونسون عن عمر ناهز 94 عامًا، بعد مسيرة طويلة ارتبطت بواحدة من أشهر المقطوعات الموسيقية في تاريخ السينما، وهي موسيقى فيلم «The Pink Panther».