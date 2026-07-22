غسان صليبا يفجع بوفاة شقيقه الأكبر

وألقى رحيل الفقيد بظلاله الحزينة على العائلة، ما أدى إلى تأجيل الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه ، يوم السبت 25 يوليو/ ، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق.



وفور انتشار الخبر، عبّر عدد من محبي الفنان وزملائه في الوسط الفني عن تضامنهم معه، مقدّمين التعازي له ولأفراد عائلته، ومتمنين لهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.