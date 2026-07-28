مصطفى قمر يستعيد ذكرياته مع عمرو دياب ويكشف كواليس موقف طريف

استعاد الفنان المصري مصطفى قمر ذكريات موقف جمعه بالفنان ، كاشفًا كيف تحولت أغنية "قمر" إلى بداية سلسلة من المواقف المرحة التي عكست طبيعة العلاقة الودية التي تجمعهما.

وخلال حلوله ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، أوضح مصطفى قمر أنه تعامل مع طرح الأغنية بروح الدعابة، ومازح معتبرًا أن كلماتها موجهة إليه، في إشارة إلى تشابه عنوانها مع اسمه.



وأضاف أنه كان برفقة أبنائه في أحد المراكز التجارية عندما سمع الأغنية، فقرر تصوير مقطع فيديو عفوي قال فيه: "شكراً يا عمرو... ميرسي يا "، قبل أن ينتشر المقطع بشكل واسع عبر .



وأشار قمر إلى أن عمرو دياب تفاعل مع الفيديو بروح مرحة، وأرسل إليه تسجيلًا مصورًا يبادله فيه المزاح، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس علاقة الصداقة والمحبة التي تجمعهما.



كما كشف أن هذه الواقعة كانت مصدر له لتقديم أغنية "قمر قمرين" كإهداء خاص إلى عمرو دياب، بالتعاون مع الملحن فارس فهمي والموزع الموسيقي .



وأوضح أن الفيديو كليب الخاص بالأغنية جاء بفكرة غير تقليدية مقارنة بالأعمال السائدة آنذاك، إذ قُدم بأسلوب الفيلم الموسيقي المستوحى من أعمال النجم العالمي مايكل جاكسون، وظهر خلاله بشخصية "المستذئب"، معتبرًا أنها كانت من أكثر التجارب جرأة وتميزًا في مشواره الفني.