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مصطفى قمر يستعيد ذكرياته مع عمرو دياب ويكشف كواليس موقف طريف
مصطفى قمر يستعيد ذكرياته مع عمرو دياب ويكشف كواليس موقف طريف
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مصطفى قمر يستعيد ذكرياته مع عمرو دياب ويكشف كواليس موقف طريف

فن

2026-07-28 | 03:10
مصطفى قمر يستعيد ذكرياته مع عمرو دياب ويكشف كواليس موقف طريف
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Aljadeed
مصطفى قمر يستعيد ذكرياته مع عمرو دياب ويكشف كواليس موقف طريف

استعاد الفنان المصري مصطفى قمر ذكريات موقف طريف جمعه بالفنان عمرو دياب، كاشفًا كيف تحولت أغنية "قمر" إلى بداية سلسلة من المواقف المرحة التي عكست طبيعة العلاقة الودية التي تجمعهما.

وخلال حلوله ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، أوضح مصطفى قمر أنه تعامل مع طرح الأغنية بروح الدعابة، ومازح عمرو دياب معتبرًا أن كلماتها موجهة إليه، في إشارة إلى تشابه عنوانها مع اسمه.

وأضاف أنه كان برفقة أبنائه في أحد المراكز التجارية عندما سمع الأغنية، فقرر تصوير مقطع فيديو عفوي قال فيه: "شكراً يا عمرو... ميرسي يا حبيبي"، قبل أن ينتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار قمر إلى أن عمرو دياب تفاعل مع الفيديو بروح مرحة، وأرسل إليه تسجيلًا مصورًا يبادله فيه المزاح، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس علاقة الصداقة والمحبة التي تجمعهما.

كما كشف أن هذه الواقعة كانت مصدر إلهام له لتقديم أغنية "قمر قمرين" كإهداء خاص إلى عمرو دياب، بالتعاون مع الملحن فارس فهمي والموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب.

وأوضح أن الفيديو كليب الخاص بالأغنية جاء بفكرة غير تقليدية مقارنة بالأعمال السائدة آنذاك، إذ قُدم بأسلوب الفيلم الموسيقي القصير المستوحى من أعمال النجم العالمي مايكل جاكسون، وظهر خلاله بشخصية "المستذئب"، معتبرًا أنها كانت من أكثر التجارب جرأة وتميزًا في مشواره الفني.
 

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