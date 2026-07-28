بعد إعلان طلاقها.. أول ظهور لـ رؤى الصبان ورسالة لافتة: "الانتقال إلى الفصل التالي"

لفتت الإعلامية والممثلة رؤى الصبان اهتمام متابعيها بأحدث ظهور لها عبر ، وذلك بعد أيام من إعلان انفصالها رسميًا عن زوجها الإعلامي والشاعر السعودي الفايز، في أول ظهور علني لها عقب تأكيد الخبر.

وشاركت رؤى جمهورها مجموعة من الصور التي وثقت جانبًا من يومياتها ورحلاتها برفقة طفليها، إلى جانب لقطات أخرى ظهرت فيها بمفردها. وأرفقت إحدى الصور بعبارة: "الانتقال إلى الفصل التالي"، وهو ما اعتبره كثير من المتابعين إشارة إلى بدء مرحلة في حياتها.

وفي منشور آخر، ظهرت بإطلالة أنيقة، وعلّقت بصورة مقتضبة قائلة: "الأناقة فكرة جيدة دائمًا"، كما واصلت مشاركة صور تجمعها بأصدقائها وأخرى من احتفالها بعيد ميلادها، وهي المناسبة التي أثارت سابقًا تساؤلات الجمهور بسبب غياب الفايز عنها.

وكانت رؤى الصبان قد أعلنت مؤخرًا خبر طلاقها عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي، موضحة أنها فضّلت تأجيل الإعلان حتى استكمال الإجراءات القانونية، احترامًا لخصوصية هذه المرحلة.

وأكدت أن الانفصال تم بشكل رسمي، مشيرة إلى أن الطلاق أمر أباحه عندما تستحيل الحياة بين الزوجين، كما وجهت الشكر لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال هذه الفترة.

يُذكر أن رؤى الصبان وحمود الفايز ارتبطا بالزواج عام 2018 بعد تعارف جمعهما في الوسط الإعلامي، وأثمر زواجهما عن طفلين، قبل أن يعلنا انتهاء علاقتهما بعد نحو ثمانية أعوام.