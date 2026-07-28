ابنة توم كروز تتخلى رسميًا عن لقب والدها وتختار اسم والدتها

اتخذت سوري، ابنة النجمين توم كروز وكاتي هولمز، خطوة في حياتها الشخصية، بعدما غيّرت اسمها القانوني من «سوري كروز» إلى «سوري نويل»، متخليةً رسميًا عن لقب والدها.





وبحسب سجلات تسجيل الناخبين التي حصلت عليها مجلة «People»، سجّلت سوري، البالغة 20 عامًا، اسمها الجديد خلال عامها الدراسي الأول في جامعة كارنيغي ميلون، بمقاطعة أليغيني في ولاية بنسلفانيا، في أكتوبر/تشرين الأول 2024.



ويحمل الاسم الجديد دلالة عائلية واضحة، إذ إن «نويل» هو الاسم الأوسط لوالدتها كاتي هولمز، التي تولّت تربيتها بعيدًا عن الأضواء منذ انفصالها عن توم كروز.



ولم يكن ظهور الاسم مفاجئًا بالكامل، إذ استخدمته سوري للمرة الأولى علنًا خلال حفل تخرجها من في يونيو/حزيران 2024، عندما ظهر اسم «سوري نويل» في برنامج حفل التخرج بدلًا من «سوري كروز».



وأفادت تقارير سابقة بأن اختيار اسم «نويل» جاء تكريمًا لوالدتها، إلى جانب رغبة سوري في تكوين هويتها الخاصة مع دخولها مرحلة الجامعة، إلا أنها لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي يوضح أسباب قرارها.



وُلدت سوري في أبريل/نيسان 2006، قبل أشهر من زواج توم كروز وكاتي هولمز، الذي انتهى بالطلاق عام 2012. ومنذ ذلك الحين، حرصت هولمز على إبقاء ابنتها بعيدة قدر الإمكان عن الاهتمام الإعلامي، قبل أن تبدأ سوري دراستها الجامعية في جامعة كارنيغي ميلون.



وكانت كاتي هولمز قد أعربت سابقًا عن فخرها بابنتها مع انتقالها إلى الحياة الجامعية، مؤكدة أنها سعيدة بهذه المرحلة الجديدة رغم اشتياقها إلى وجود سوري بالقرب منها.



كما نفت هولمز في ديسمبر/كانون الأول 2024 تقارير زعمت حصول سوري على صندوق ائتماني من والدها توم كروز، ووصفت المعلومات المتداولة بأنها غير صحيحة تمامًا، مطالبةً بالتوقف عن نشر ادعاءات تتعلق بابنتها.