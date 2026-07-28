أحمد عز أمام محكمة الأسرة مجددا بسبب مستحقات توأم زينة

وكانت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة قد أيدت في وقت سابق الحكم الصادر بإلزام بدفع مبلغ 30 ألف جنيه شهريًا للفنانة زينة، مقابل أجر خادمة لتوأمهما، وذلك بعد رفض الالتماس المقدم منه على الحكم.

وخلال جلسات نظر ، قدم معتز الدكر، محامي زينة، حافظة مستندات تضمنت الأعمال الفنية التي شارك فيها عز، إلى جانب عدد من الحملات الإعلانية التي ظهر بها، لدعم موقف موكلته في القضية.

وفي سياق متصل، كانت محكمة مستأنف الأسرة قد أصدرت حكمًا آخر بإلزام أحمد عز بسداد نفقة شهرية لتوأم زينة، مع تعديل قيمتها لتصبح 60 ألف جنيه شهريًا بدلًا من 80 ألف جنيه، وهي القيمة التي كان قد قضى بها حكم أول درجة.