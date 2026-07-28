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أحمد عز أمام محكمة الأسرة مجددا بسبب مستحقات توأم زينة
أحمد عز أمام محكمة الأسرة مجددا بسبب مستحقات توأم زينة
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أحمد عز أمام محكمة الأسرة مجددا بسبب مستحقات توأم زينة

فن

2026-07-28 | 04:10
أحمد عز أمام محكمة الأسرة مجددا بسبب مستحقات توأم زينة
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Aljadeed
أحمد عز أمام محكمة الأسرة مجددا بسبب مستحقات توأم زينة

تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة الأسرة في مدينة نصر، اليوم، دعوى تطالب بحبس الفنان أحمد عز، بسبب عدم سداده مبلغ 570 ألف جنيه، يمثل قيمة متجمد أجر خادمة.

وكانت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة قد أيدت في وقت سابق الحكم الصادر بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ 30 ألف جنيه شهريًا للفنانة زينة، مقابل أجر خادمة لتوأمهما، وذلك بعد رفض الالتماس المقدم منه على الحكم.

وخلال جلسات نظر الاستئناف، قدم معتز الدكر، محامي زينة، حافظة مستندات تضمنت الأعمال الفنية الأخيرة التي شارك فيها أحمد عز، إلى جانب عدد من الحملات الإعلانية التي ظهر بها، لدعم موقف موكلته في القضية.

وفي سياق متصل، كانت محكمة مستأنف الأسرة قد أصدرت حكمًا آخر بإلزام أحمد عز بسداد نفقة شهرية لتوأم زينة، مع تعديل قيمتها لتصبح 60 ألف جنيه شهريًا بدلًا من 80 ألف جنيه، وهي القيمة التي كان قد قضى بها حكم أول درجة.

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